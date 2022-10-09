調查發現逾半數人疫下精神狀態差　精神健康基金會籲多關心少標籤

疫情下，不少人精神狀態轉差，精神健康基金會主席暨精神科專科醫生劉英傑指，基金會去年一項網上調查發現，一萬人中有一半以上人有情緒困擾，工作或讀書上有壓力。疫情打亂生活常規，面對隨時染疫擔心等，以及社交生活被切斷，都對市民構成嚴重的壓力，長者更為嚴重，特別是院舍長者：「好似坐咗幾年監咁，唔畀出嚟又唔畀探。」



劉英傑呼籲應多關心身邊有負面情緒的人，指出其實只要簡單作為聆聽者，陪伴受情緒困擾的人，表達出關心，都有很大的幫助。他又提到坊間對精神病有很大偏見：「同人講糖尿病、高血壓，身邊朋友會支持鼓勵你，但精神病好多時係唔敢講。」劉認為大眾往往會將精神病與不穩定、危險聯繫，標籤嚴重，亦會直接想到思覺失調等較嚴重精神病，忽略了其他如抑鬱、焦慮其實都是精神病一種，以至於患者都不敢承認有病，且拒絕求醫。



劉英傑提到去年精神健康基金會進行一項網上調查，發現一萬人當中一半以上人有情緒困擾，工作或讀書上有壓力，當中對長者、中年、年長女士的影響特別大。（馬煒傑攝）

一萬名受訪港人 一半以上人有情緒困擾、工作或學業壓力

劉英傑指出香港不少人的精神健康因疫情而轉差，他提到去年精神健康基金會進行一項網上調查，發現一萬人當中一半以上人有情緒困擾，工作或讀書上有壓力，當中對長者、中年、年長女士的影響特別大，家人因擔心長者健康而不准他們外出，買餸都在網上訂，反而令長者無了生活常規。

長者疫下如坐監 「唔畀出嚟唔畀探」

再者，劉英傑指長者上網時不少資訊都接收得很不清晰：「打幾多支針？咩碼（健康碼）？都唔知係點，淨係知好危險。」這些因素都令長者不時感到無助，而在老人院舍的長者情況更為嚴重：「好似坐咗幾年監咁，唔畀出嚟又唔畀探。」

長時間未能與家人見面 長者情緒失去支援

劉指，長者若須隔很長時間才可與家人視像會面一次，對長者心理影響十分大，即使院舍有院舍生活，但家人的支持對長者而言在情緒上是很重要的支援，而游早水、飲茶、打麻雀看似十分簡單的活動，其實對長者的精神健康都十分重要。

另外，現在接收資訊方便，手機不停彈確診數字：「依家四千，今日四千零八喎，係咪重危險啲？」其實都對很多人構成很大的壓力，不論焦慮、抑鬱、情緒病都情況都有所增加。

抑鬱症趨穩病人因家人確診導致復發

劉英傑提到有病人本身有抑鬱症，本來已穩定，但後來家人確診，因擔心受感染的壓力而導致抑鬱復發，而年青人亦深受疫情影響，特別是網課長時間對着屏幕，「成日對住個mon由朝上到晚其實一啲都唔容易。」除了難集中外，亦令學生少了社交上的聯繫。

防疫措施對市民生活構成很大壓力

劉英傑又認為防疫措施亦對香港市民的生活構成很大的壓力，單以隔離作例子，不少人會在隔離期間感到不安、焦慮、甚至抑鬱復發，劉英傑指防疫措施是很影響人的精神健康，例如社交距離限制下，不準跨家庭聚會，都會讓人容易感到孤立，長期的隔離除了疫情的恐懼外，亦加重了孤立的感覺、人與人之間隔膜等，對不少人的精神健康有很大影響。 劉英傑又認為防疫的措施在某程度上加深了人對疫情的恐懼，但無奈疫情是動態的，「好多重症時，當然要救返啲生命」，但到死亡率下跌時，或有方法醫治時，就要作出調整。

經濟低迷壓力大：好多擔心 驚聽日失業

經濟方面，經濟低迷的時間亦會對市民的精神健康有很大壓力，劉英傑指參考財政司司長所指，經濟暫時都好難會好轉，面對外資撤走，又無旅客，各式各樣的店舖陸續結業，可以肯定經濟復元都一段時間，而每逢經濟差的時候，人都會壓力大：「好多擔心，驚聽日失業，都好大影響。」

推動經濟與改善市民精神健康 政府同扮演重要角色

劉英傑認為政府此時便扮演重要的角色，例如如何推動經濟，幫助基層家庭，「有啲嘢都要靠政府。」與此同時，市民亦可以學習如何在有限資源下幫助改善精神健康。劉英傑指精神健康與生活態度有關，「幾十年前係咪唔一定開心過依家？我覺得未必，我覺得依家嘅人壓力係大啲。」

不少人認為不開心與情緒問題很難分別，劉英傑指焦慮症會持續及放大負面情勢，而抑鬱則會將任何事轉去負面的方向，並且是持續，「好似跌落個窿，全部黑色灰色嘅，好無力嘅」，如發現有持續出現抑鬱或焦慮的症狀就應該求助。而作為朋友見到朋友出現情緒問題，其實只要簡單作為聆聽者，陪伴受情緒困擾的人，表達出關心，都有很大的幫助，「聽下佢講，陪下佢，其實個power好大。」

劉英傑提到精神病與生理病同樣是病，但坊間往往對精神病有很大的偏見，「同人講糖尿病、高血壓，身邊朋友會支持鼓勵你，但精神病好多時係唔敢講。」（馬煒傑攝）

作為精神科專科醫生，劉英傑認為近年在推動精神科接受治療上有很大的進步，不過仍有改善空間，他提到精神病與生理病同樣是病，但坊間往往對精神病有很大的偏見，「同人講糖尿病、高血壓，身邊朋友會支持鼓勵你，但精神病好多時係唔敢講。」劉英傑認為大眾往往會將精神病與不穩定、危險聯繫，被標籤的問題十分嚴重，而提起精神病亦會直接想到思覺失調等較嚴重的精神病，但忽略了其他如抑鬱、焦慮其實都是精神病的一種，以至於患者都不敢承認有病，繼而拒絕求醫，「你發燒你唔會唔睇醫生架嘛。」

此外，劉英傑又指大眾對精神科有誤解，例如認為精神科藥物會「越食越懵」等，但其實精神科近年的發展非常快，新的藥物副作用都越來越少，而不管心理治療亦是用藥，都有充足指引，是有效的現代醫學。不過，劉英傑亦認為政府在精神科方面投放的資源較少，特別是公營服務輪候時間長，私營則費用高昂，甚至保險公司都不會承包心理及精神疾病，變相令有需要人士難以接觸到需要的服務。

照顧者同面對龐大壓力 劉英傑籲參加家屬小組互相鼓勵

另外，劉英傑又指出除了患者外，照顧者亦面對龐大的壓力，他認為兩者次間的心理健康程度是緊扣的，照顧者尤其是母親的角色，每日照顧有精神病的小朋友都會心力交瘁，「好似多咗個責任，要24小時睇住佢，一陣都唔可以行開。」同時亦很容易會將所有心力投放於子女當中，卻忽略的自身的精神健康，劉英傑建議可參加一些家屬小組，互相鼓勵。