強制檢測｜涉海怡半島、藍灣半島、擎天半島等67座大廈　沙田最多

醫務衞生局今晚（8日）公布強制檢測公告，67幢大廈上榜，沙田區佔九幢，為18區之冠，包括玖瓏山傲瓏閣 1 座、馬鞍山銀湖‧天峰 5 座、嘉華星濤灣 2 座、翠擁華庭 5 座等。上榜大廈不乏豪宅及中產屋苑，包括半島豪庭 2 座、擎天半島 1 座、嘉湖山莊翠湖居 3 座等，赤柱懲教署職員宿舍亦上榜。



67幢上榜大廈中，有四幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，涉及麗晶花園 9 座及10座、將軍澳培成里 2 號樂頤居等。當局指，任何人在10月2日至8日曾身處有關大廈超過兩小時，須於9日或10日進行核酸檢測。



▼10月8日 強制檢測大廈名單▼



+ 3

沙田區九幢上榜 涉玖瓏山傲瓏閣及迎濤灣等

沙田區有九幢大廈上榜，全港最多，涉及馬鞍山迎濤灣 2 座、銀湖‧天峰 5 座、翠擁華庭 5 座及嘉華星濤灣 2 座及玖瓏山傲瓏閣 1 座 等。將軍澳有四幢大廈被納入強制檢測公告，有新都城都會豪庭 1 座、旭輝臺 1 座等。

緊隨其後的是葵青區有八幢大廈被納入強制檢測公告，包括翠怡花園 9 座、美景花園 5 座、海欣花園 5 座、翠怡花園 6 座、愉景新城 2 座、海濱花園海霞閣、雍雅軒 1 座及葵涌廣場 2 座。

新界北方面，涉及上水御皇庭 2 座、奕翠園 5 座、大埔天鑽 2 座及逸瓏灣 8 第 3C 座等。新界西方面，屯門涉景峰豪庭 2 座等，天水圍涉嘉湖山莊翠湖居 3 座，元朗涉朗城滙 5 座及朗晴居 6 座。

▼10月8日 部份強檢大廈▼



+ 6

海怡半島美康閣美軒閣、藍灣半島 3 座、赤柱懲教署職員宿舍上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有67個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有赤柱懲教署職員宿舍 1 座、柴灣藍灣半島 3 座、柴灣杏花邨 34 座、樂軒臺 4 座、太古城南天閣、海怡半島美康閣及海怡半島美軒閣等。

九龍方面，觀塘區有六幢大廈被納入公告的大廈，分別為藍田滙景花園 15 座、凱滙 3 座、牛頭角嘉和園嘉賢大廈等。此外，還涉及深水埗丰滙 1 座、尖沙咀漾日居 1 座、尖沙咀擎天半島 1 座、紅磡半島豪庭 2 座、紅磡黃埔花園金柏苑 5 座及鑽石山悅庭軒 1 座等。

新增確診大廈2567幢 雍景臺、君譽峰上榜

另外，衞生署今日亦更新出現確診個案的大廈名單，過去七日出現確診個案的大廈共有7,481幢。新上榜確診大廈方面，當局名單更新至10月6日，有2,567幢出現新個案或再有居民確診，當中包括中西區雍景臺、東區君譽峰、愉景灣尚堤碧蘆、九龍塘傲雲峰、葵青區浩景臺、觀塘匯景花園、西貢傲瀧 19座等。

▼10月8日確診大廈全名單▼



+ 166

10月8日強檢大廈：

將軍澳慧安園 1 座



將軍澳和明苑和暉閣



將軍澳新都城都會豪庭 1 座



將軍澳旭輝臺 1 座



馬鞍山迎濤灣 2 座



馬鞍山銀湖‧天峰 5 座



馬鞍山翠擁華庭 5 座



馬鞍山嘉華星濤灣 2 座



藍田康雅苑荔雅閣



藍田滙景花園 15 座



觀塘凱滙 3 座



觀塘順天邨天榮樓



秀茂坪寶達邨達佳樓



牛池灣嘉峰臺 2 座



牛頭角嘉和園嘉賢大廈



鑽石山悅庭軒 1 座



新蒲崗采頤花園 10 座



紅磡半島豪庭 2 座



紅磡黃埔花園金柏苑 5 座



大角咀中匯街 57-69 號中星樓



尖沙咀擎天半島 1 座



尖沙咀漾日居 1 座



深水埗丰滙 1 座



元朗朗城滙 5 座



元朗朗晴居 6 座



天水圍天晴邨晴彩樓



天水圍嘉湖山莊翠湖居 3 座



天水圍天盛苑盛志閣



屯門大興花園 2 期 9 座



屯門景峰豪庭 2 座



屯門新屯門中心 7 座



東涌映灣園悅濤軒 9 座



東涌藍天海岸 5 座



上水御皇庭 2 座



上水奕翠園 5 座



大埔明雅苑明凱閣



大埔天鑽 2 座



大埔逸瓏灣 8 第 3C 座



沙田愉翠苑愉民閣



沙田穗禾苑豐裕閣



沙田康林苑園林閣



沙田玖瓏山傲瓏閣 1 座



沙田銀禧花園 3 座



青衣翠怡花園 9 座



青衣美景花園 5 座



青衣海欣花園 5 座



青衣翠怡花園 6 座



荃灣愉景新城 2 座



荃灣海濱花園海霞閣



葵涌雍雅軒 1 座



葵涌葵涌廣場 2 座



赤柱東頭灣道55 號赤柱懲教署職員宿舍 1 座



柴灣藍灣半島 3 座



柴灣杏花邨 34 座



柴灣樂軒臺 4 座



筲箕灣東熹苑耀熹閣



西灣河鯉景灣怡坤閣



鰂魚涌新威園 F 座



鰂魚涌太古城南天閣



北角富澤花園富威閣



銅鑼灣龍濤苑 2 座



鴨脷洲海怡半島美康閣



鴨脷洲海怡半島美軒閣



九龍灣麗晶花園 9 座



九龍灣麗晶花園 10 座



將軍澳培成里 2 號樂頤居



東涌滿東邨滿康樓

