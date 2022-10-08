增4900確診13人死　輸入個案跌　佔入境人次比例首低於「0+3」前

香港疫情反覆，近日確診數字有回升以外，今日（8日）新增13宗死亡呈報，亦令7日平均死亡率反彈至0.167%，單日新增205名確診病人須留院，入院病人佔整體留院率比亦升至至13%



香港今日新增4900宗確診個案，再逼近5000宗大關，而輸入個案數字今日稍微回落，只有295宗個案，佔整體個案近6.02%。13名離世病人方面，涉7男6女，平均死亡率雖掉頭向上，但近七日平均死亡人數為6.6人，連續第10日維持在單位數水平。



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輸入個案295宗從昨日新高回落 佔整體個案近6.02%

今日新增4900宗確診個案，4605宗為本地個案，其餘則為輸入個案共有295宗，佔整體個案近6.02%，較昨日8.8%輕微回落。

150宗為機場檢測陽性個案 佔輸入個案51%

295宗個案中150宗為機場檢測樣本陽性，佔輸入個案的51%，另外，105宗為第1至3日樣本陽性、37宗為第4至7日樣本陽性，餘下3宗為在檢疫中心期間樣本陽性，料為輸入個案密切接觸者。

輸入個案入境人次比例降至3.55% 低於「0+3」前的3.6%

以七日平均輸入個案計，直至今日最新公布為295人，比「0+3」實施前七日平均151人高逾1倍。同期七日平均入境人數由5126升至7293人，上升42.27%。今日輸入個案少，期內平均每日的輸入個案確診數字佔入境數下降至3.55%，首次低於實施「0+3」入境措施前的3.6%。

新增205人留院 9名危殆病人正接受深切治療

至於入院病人，截至今日凌晨零時，共有1582人留醫，當中205人為昨日新入院，佔13%，為9月6日（當日新增留醫人數對比留醫病人比率為13.8%）後的新高。另新增5名危殆及7名嚴重病人。現時合共有32名危殆及18名嚴重病人，佔總病人人數逾3.4%，當中9名危殆病人正接受深切治療。以近七日平均計算，最新增7名嚴重或危殆病人；最新留院病人中，七日平均有56人屬危殆或嚴重。

13名死者年齡介乎71歲至99歲 6人未完成三針接種

醫管局新呈報13名確診病人在公立醫院離世，分別為7男6女，年齡介乎71歲至99歲，當中有2人來自院舍。13人中一半人已接種了三針疫苗，3位打了2針、2 位打了1針，餘下1 人則尚未打針，本港累計死亡個案共有10,215宗。

近七日平均死亡人數為6.6人，平均死亡率由昨日的0.147%上升至0.167%，但連續第10日維持在單位數的水平，連續6日死亡率低於0.2%。

衞生署公共衞生化驗服務處於9月28日至10月4日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約2.2%及93.4%。

5間院舍有個案 3間學校各有1班需要停課

學校呈報方面，由於今日為周六，學生沒有上課，故沒有呈報個案，但仍有3學校各有1班需要停課。院舍方面，今日新呈報多5間院舍有確診個案，分別為3間安老院舍及2間殘疾人士院舍 ，新增院友及員工確診人數為9人，共31名院友被列為密切接觸者，需要被隔離。

呈報陽性個案的安老院舍 :

1. 福安老人院有限公司（深水埗醫局街235-249號）

2. 萬福老人院（沙田小瀝源村南約香港沙田3號及6號全幢）

3. 長春8號（九龍馬頭圍道104至112號）



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

1. 仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍（上水新界上水祥龍圍邨服務設施大樓）

2. 香港盲人輔導會賽馬會欣康樓（元朗元朗安寧路169號）



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