全球金融中心指數｜新加坡超越香港躋三甲　陳茂波：毋須妄自菲薄

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院早前發表全球金融中心指數（GFCI），香港跌出全球三甲僅排「梗頸四」，新加坡超越香港升至第三位，與紐約及倫敦並列全球三甲。財政司司長陳茂波今日（9日）在網誌特別指出，「香港總得分實際上增加了10分」，歸究疫情拖累排名。



陳茂波列出多項經濟數據，嘗試解釋香港比新加坡更有優勢，例如本港金融業貢獻是新加坡1.5倍、港股去年總成交比獅城高出20倍等，強調「香港一直在競爭中發展與成長，毋須妄自菲薄，也不用迴避不足，只須實事求是、針對性地制定有效對策，進一步提升本港金融市場的競爭力。」



財政司司長陳茂波在網誌強調，香港相比新加坡仍然有不少優勢。（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌為香港跌出三甲作出解說，他指香港總得分實際上增加了10分，升幅比紐約和倫敦多，惟疫情限制了對外往還，影響金融從業員對香港的總體印象，拖累了評分及整體排名，而指數每年發布兩次，某次得分與排名的上落，或更多是受短期因素影響。

若我們全面審視客觀環境和因素，便會明白香港實在是充滿機遇、前景亮麗。跟其他國際金融中心比較，香港最大、最核心的優勢，在於我們是國家—全球第二大經濟體—中首屈一指的國際金融中心，並具有難以複製、難以取代的「一國兩制」下超級聯繫人角色，這也是我們籌劃香港長遠發展的根本起點。 財政司司長陳茂波

陳茂波認為，香港「實在是充滿機遇、前景亮麗」，作為全球第二大經濟體的國際金融中心，具有難以複製、難以取代的「一國兩制」下超級聯繫人角色，然而，坊間將香港和新加坡的金融業作比較時，僅依賴了一些「模糊印象」。

陳茂波指，坊間將香港和新加坡的金融業作比較時，僅依賴了一些「模糊印象」。（資料圖片）

指港股去年總成交額超出與新加坡20倍

陳茂波指出，香港在金融業的經濟貢獻在2020年達760億美元，規模是新加坡的1.5倍；港股市值超過42萬億元、合共有2500多家上市公司，分別比新加坡高出七倍及兩倍七；港股去年全年總成交額為41萬億港元，為歷年新高，與新加坡僅1.9萬億港元相比，高出超過20倍。

他又指，本港是亞洲區內最具規模安排國際債券及內地離岸債券發行的中心，佔區內發行額的34%，規模比新加坡多六倍；現時在港的私募基金管理資產規模達1800億美元，比新加坡高四倍。

香港一直在競爭中發展與成長，毋須妄自菲薄，也不用迴避不足，只須實事求是、針對性地制定有效對策，進一步提升本港金融市場的競爭力。 財政司司長陳茂波

陳茂波指，憑着「一國兩制」，讓香港有着獨特地位和優勢。（資料圖片／歐嘉樂攝）

憑着「一國兩制」制度優勢 機遇大於挑戰

未來本港會面對環球經濟衰退的風險增大、市場競爭變得更尖銳激烈，及逆全球化帶來的變數等挑戰，但陳茂波認為憑着「一國兩制」的制度優勢，「一國」之內香港有着國家的堅實支持，「兩制」之利成為國家連接世界獨特的橋樑、窗口和平台，因此本港的機遇是大於挑戰。

「一國兩制」是我國治理體系的制度優勢，也讓香港有着獨特地位和優勢。「一國」之內，香港有着國家的堅實支持，也受惠於可直接全面參與內地龐大市場發展的位置；「兩制」之利，讓香港繼續實行資本主義制度，保留普通法系統和司法獨立，維持高度自由開放，以及與國際接軌的營商環境，成為國家連接世界獨特的橋樑、窗口和平台。 財政司司長陳茂波

金融峰會翌日增辦「國際投資對話」研討會

本港11月將舉行國際金融領袖投資峰會，陳茂波指籌辦工作正進行得如火如荼，金管局將聯同金融學院於峰會翌日（即11月3日）增辦一場「國際投資對話」研討會，題目為《投資於風雲變幻時》，邀請多位重量級人物，包括傳統長倉基金、老牌私募基金、基建融資專家、大型對沖基金等，分享在現時風雲變幻的宏觀環境下如何應對挑戰及抓住機遇。



他又指出，隨著疫情持續緩和，防疫策略亦相應調整，抵港人士的隔離及檢疫安排放寬至「0+3」，為整個社會的復常邁出重要的一大步，在風險可控的前提下大大減低了跨境出行的不便，有助恢復國際社會對香港作為對外開放、資金和人員高效流動的國際金融中心的信心，「我們亦逐步恢復海外出訪活動，希望盡快加強宣傳香港的發展機遇與潛力，說好香港故事。」他相信會繼續吸引世界各地的頂尖金融、其他領域的人才和企業落戶這裡，擁抱機遇。