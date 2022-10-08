調查︰近七成受訪市民同意港現人才流失　逾半人感香港已輸新加坡

新冠疫情重挫經濟發長，加上移民潮，令香港各行各業都流失人才。有團體調查發現，受訪本港市民普遍認同香港已出現人才流失問題，而移民潮更是導致岀現人才及勞工短缺的根源，半數人更認為已離港的人才不會回流。

市民亦有感香港發展已落後其他國家或地區，在30至39歲的受訪市民組別中，高達74.8%認為，新加坡較香港具有吸引力。近半數受訪市民亦質疑，即使放寬防疫措施，本港亦難以吸引海人人才回流。



市民對香港人才政策及勞工短缺問題的意見調查。（張浩維攝）

調查團體︰青年對未來人才狀況傾向悲觀

團體「青年新世界」及「星學匯」在9月23日至10月5日期間，以音頻電話隨機抽樣，成功訪問730名18歲或以上香港市民，了解他們對香港人才及勞工短缺，人才外流與回流、放寬人才來港定居和工作限制及政府人才政策的意見。

結果發現，68.7%受訪市民認同本港正岀現人才流失，44.1%人認同移民是導致人才流失的根源，51.4%受訪者覺得已離港的人才將不會回流。若按受訪者年齡進一步分析，在18至29歲組別的受訪青年中，64.6%認為人才不會回流。青年新世界義務總幹事陳嘉敏指，結果反映青年對未來人才狀況傾向悲觀。

青年新世界義務總幹事陳嘉敏(中)、星學匯會長林展鵬（左），秘書長伍文彬（右）共同代表組織發布調查結果，指香港人普遍認同人才已流失，而且難以挽回。（張浩維攝）

逾半受訪者稱港吸引力已輸新加坡 僅11.6%認為香港更具吸引力

調查亦問及香港和新加坡對人才吸引力的比較，有超過一半(53.1%)受訪市民表示，香港的吸引力較新加坡低，而認為香港更具吸引力的則僅得11.6%。當中30至39歲受訪市民的組別中，更有74.8%認為新加坡較香港具有吸引力。

對於政府放寬防疫，會否有效促進已離港人士回流，有49.6%受訪市民表示不認同。當中18至29歲的青年組別中，更有60.2%受訪者不認同。

陳嘉敏認為，近期有消息指新加坡可主持不同國際會議和活動，可能會影響受訪市民的看法。

陳嘉敏（左）認為30-39歲的受訪市民認同人才流失，卻不同意引入人才，當中的矛盾是一項有趣的結果。（張浩維攝）

促港府正視港人移民問題 改善本地政治、教育及居住環境

針對調查結果，星學匯建議政府應改善施政，認為政府應正視人才移民外流問題，改善本地政治，教育及居住環境，重新吸引海外人才。同時亦可支援在內地的香港學生，例如給予資助及提供專業資格認證。

青年新世界義務總幹事陳嘉敏亦補充，調查顯示30至39歲的受訪市民普遍認同香港出現人才流失，但問到應否引入海外專才時，該組別市民反對比率亦較高，「個睇法好矛盾，係一個有趣嘅數據。」