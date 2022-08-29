新加坡准月薪16.9萬港元申5年簽證　人力顧問：或搶港人才

新冠肺炎疫情經歷兩年多，全球多國陸續放寬防疫措施，香港則繼續維持入境檢疫政策。在加上移民潮的影響下，香港人才流失問題漸加嚴重，特首李家超亦曾明言，要向全球「搶人才」。不過在港府「搶人」之前，新加坡已先出手，月入達3萬新加坡元（即港幣約16.9萬元）的人士，可以申請新推出的特別工作簽證，最長達五年，之後更可申請永久居留權或公民身份。



有本港人力資源顧問認為，假如香港維持現有防疫政策，新加坡措施確有可能令人才流失得更快被搶，部份人或已有離港念頭，星洲措施會加快他們離去；不過只要香港及時放寬，相信亦有可挽留人才。



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新加坡宣布推出新措施吸納人才，明年1月1日起，增設「海外網絡和專業簽證（Overseas Networks and Expertise Pass ），外籍人士只要月入達3萬新加坡元就可以申請，獲批後可獲得為期五年的簽證，而且其家屬亦可尋求就業。

特別人才簽證不再侷限工作者只為一家公司的特定工作，持有者五年內可以在新加坡自由轉工作；五年內完全沒有任何在新加坡長期居留時間的限制，商務旅行等出入自由，醫療和公共服務待遇等同於新加坡國民。

新加坡明年1月1日起，增設「海外網絡和專業簽證（Overseas Networks and Expertise Pass ）。（鄧智煒／新華社）

新加坡人力部長陳詩龍表示，希望吸納頂級人才及專業人士，並向投資者表明，新加坡在疫情下已經重新開放。

另外，薪金未達標的文化、體育、科技、學術人才，如有傑出成就，同樣可以申請新工作簽證。

人事顧問蘇偉忠：港金融專才是新加坡目標

對於星洲的新措施，合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠表示，全球各國都在競逐人才，他們主要視乎營商環境決定工作地點。他續指，以香港為例，接近17萬元的月薪，有不少為金融專才，亦是新加坡針對的目標。

蘇續指，全球多國已經放寬防疫政策，但香港仍維持保守的措施，部份人才或已萌生離港念頭，認為新加坡的「搶人政策」，或會加速他們離去。不過他亦指，香港始終背靠內地有一定優勢，只要放寬防疫政策，其實便可挽留人才。