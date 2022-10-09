德保雪粒所在新慶村300村民受波及　憂無屋住「搶我地叫我瞓街」

本港土地短缺，加快建屋是多屆政府重中之中政策。惟近日政府再惹收地爭議，德保雪粒逼遷廠房事件引來社會熱議，惟政府屯門藍地收地計劃的影響不僅限於此，亦包括鄰近的捷興汽車、廣群香五金等廠房，波及600至700名工人的家庭，更涉及新慶村近百戶約300至400名村民。



相關持份者今早（9日）在村內舉行記者會，捷興汽車在40年前已購入該土地，負責人稱難以覓地搬遷，惟業務涉大量土地，加上電動車的興起，擔心搬至工廈將減少競爭力。另有村民指，祖上數代過百年一直居在新慶村，斥政府不批准興建丁屋，反而收回土地，「你搶我（土地）畀人， 叫我瞓街！」



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車房稱地政署未確認收地 下一步難步署

捷興汽車服務有限公司位於德保雪粒廠房旁邊，規模達一萬平方呎，位於新慶村的邊緣，為數十年前購買的土地。除了維修汽車外，亦向政府部門或IVE等院校，提供相關服務或教學工具，並涉足汽車廢料的回收工業。至今已經營約40年，養活共12個員工家庭。第二代負責人陳鋆霖表示，捷興為首批在上世紀80年代，受港英政府邀請發展的鄉郊工業，強調為政府認可的正規車房，一直安然無恙。

陳亦稱，雖然地政署近日單方面在門外張貼通知，但內容並未正式確認收地，亦沒有任何溝通，感到徬徨無助，期望政府可了解其需要，例如可一換一土地。他解釋，前路未明將影響未來的公司發展，由於不少汽車合同長達3至5年，同時隨著近年電動車的興起，車房亦需與時並進添置新器材，「要了解到你係咪收我塊地，咁我先可以部署。」

憂搬至工廈面積減少降低競爭力

陳鋆霖續指，新界北至西北的土地已被規劃，三年的時間難以覓地搬遷，因業務包括翻新事故車及維修老爺車，預訂相關零件需時最少半年，該批車輛在期間停留在車房，涉及不少車房面積，因此若搬至工廈將失去競爭力。他又指，目前的位置靜中帶旺，擁有鄰近深圳灣等道路網絡優勢，擔心再無合適的土地，「山旮旯地方邊有人搵我整車呢？」

至於德保雪粒執行董事陳衍行表示，經傳媒報道後，政府數日前曾派員了解需求，惟未達成共識。他重申，3年的準備時間不足夠，強調巨型機器的搬運、通過消防處或環保署等部門審批、重建水電或散熱系統等，種種前期功夫並不容易，「中電點搵電畀你？唔係一時三刻做到。」

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收地影響約80至100戶村民

今年52歲、在新慶村土生土長的代表譚志成表示，收地影響約80至100戶村民，涉約300至400人，以及數間約40年的工廠，估計約有600至700名工人，將因廠房無法重置而失業。他稱，政府曾派員在去年8月18日到村內「假諮詢」，其後再無聯絡村長及其他代表，更指有88歲的婆婆每晚失眠，擔心四代同堂一共12人的大家庭將被拆散。

譚志成的舅父蕭樹清擁有丁權，曾申請興建丁屋，惟所在土地劃作村界以外，政府僅准許興建最高兩層的平房，因此不獲批准。其表叔鄭先生指，因家族成員過多，才需要申請公屋，擔心全家族上樓後，每月需支付龐大租金，屆時將無家可歸，「我覺得對我哋原來擁有土地嘅人唔公道囉。啲地係我，我唔係搶你，而係你政府搶我！你搶我（土地）畀人， 叫我瞓街！」

譚志成亦指，其太公早在百年前經營荔枝園，現時村內有約70至80棵，樹齡逾100年的荔枝樹，亦獲長春社認可，認為政府收地亦應兼顧保育工作。

新思維︰政府應尋求折衷方案

新思維主席狄志遠表示，政府並無考慮居民及營業者的需要，認為應尋求折衷方案作平衡，否則扼殺工業將為香港的損失。他強調會繼續寫信約見政府與村民、廠商溝通，「方法好多種，不過佢哋懶，只係用賠償方法。」副主席黃俊瑯則期望，政府可提供搬遷及賠償機制，因受影響企業只為服務基層市民。