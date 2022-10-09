德保雪粒｜解冰之煉成六步驟　談搬遷不易　執董：唔係夕陽工業

一杯凍飲在普遍市民眼中或只是「加兩三蚊」的事，但一粒冰的「煉成」過程卻需要多重考究。德保雪粒執行董事陳衍行表示，由零到變成冰再到供應食肆，需經過至少六大步驟，包括過濾消毒、製冰、冰池暫存、包裝、上貨及運輸，日復日地生產，供應全港約三四成食肆。



政府計劃回收德保雪粒位於屯門藍地廠址，工廠面臨逼遷結業的危機，陳衍行表示，要重新投資一個同等規模的工廠料至少數以億元計，廠內大大小小機器要搬遷亦談何容易，認為政府一聲賠償便撒手不管，形同漠視冰廠兩代人努力的價值：「我第一代咁努力，為香港發展咗咁多事情，突然間比嚿錢你叫你唔好做，覺唔覺得好怪？」



他又說，工廠包辦幾乎所有餐飲業的上游供應，包括柴米油鹽、檸檬片及雞蛋等，而製冰業市場供求剛好平衡，德保雪粒一旦倒閉，或出現求過於供的情況：「仲會覺得我哋係夕陽工業？」



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一邊儲糧油雜貨 一邊製冰 外置5個兩層樓高大水塔

德保雪粒在屯門藍地的廠址佔地約5萬呎，共分開兩邊，其中一邊主要儲存及製造餐飲業供應新鮮檸檬、檸檬片、糧油雜貨及餐廳糖包等，另一邊則是製冰廠。製冰廠外放置了5個目測有兩層樓高、散熱用的大水塔，從約攝氏30度的室外氣溫進入冰廠內部，一瞬間卻有刺骨的寒意，陳衍行透露，廠內無安裝冷氣，現場的寒氣全部沿於一粒粒的冰粒。

一冰一辛苦 一小時可生產1000多包冰包

一粒冰體積雖然與一枚硬幣不相上下，但生產過程絕不簡單。陳衍行講解當中「六大步驟」，首先要將水喉水輸進製冰廠內經過多重過濾及紫外光殺毒，變成可飲用的水；之後將分發到廠內20至30台不同大小的製冰機中處理，並製成一粒一粒冰粒。

他表示，製成冰粒後，會跌入廠內的冰池暫存，之後透過機器包裝成一袋袋的冰包，完成包裝後的冰包，即放上廠內的輸送帶運送至廠外的貨車位置，期間需要有員工確保輸送順暢無阻。陳補充，現時仍需要人手上貨，因可更加善用貨車空間，增加運輸效率。當一批批冰包填滿貨車櫃後，即可按訂單需要送貨。

德保雪粒執行董事陳衍行：經兩代人努力才發展至現有規模

以現時德保雪粒的規模，陳衍行指一小時可生產1000多包冰包，而夏天用冰必然最多，最高峰時一日可生產約兩萬包冰，即大約800噸冰塊。高生產量並非一朝一夕可達成，陳表示，約40年前，其父母在朋友手上接手製冰廠工作，當時工廠位於屯門河田街，而日產量可能只有1000包左右，經過兩代人努力，才發展至現有規模。

16歲到冰廠幫忙 如今人到中年 老員工聞收地憂心

由接手公司，慢慢孕育成現時育有逾100名員工的大工場，今年41歲的陳衍行表示，自己16歲已到工廠幫忙，至今已有一個「銀禧」。他稱自己與不少老員工對工廠有深厚感情，尤其員工多數住在附近，政府收地消息傳出後，不時都有員工表示擔憂。

好多伙記都擔心話唔好冇呀，我做咗10幾20年，叫你唔好執咗去。 德保雪粒執行董事陳衍行

德保雪粒執行董事陳衍行16歲已在工廠幫忙。(盧翊銘攝）

父母一代稟承「香港製造」精神 非賠償可解決

雖然發展局多番強調會賠償工廠，但他指並非賠償可以解決問題：「係我角度，我其實可以獨善其身，政府賠返畀我，我拍下pat pat（屁股）就走得，但好多年感情。」陳衍行的母親曾在電視台採訪中，聲嘶力竭控訴政府「盲搶地」，他說，由父母一代稟承「香港製造」精神，開始服務全港飲食業，母親的心情更加不言而喻，「經營幾十年心血血汗，突然被抹殺，你都識講佢咁漠視你，你會唔會覺自己係真係有價值？」

賠？我做咗幾十年，呢個係我技術、我經驗同財產，點可能……我又咁後生，我第一代又咁努力，為香港發展左咁多事情，突然間比嚿錢你叫你唔好做，你覺唔覺得好怪？ 德保雪粒執行董事陳衍行

（母親）經營幾十年心血血汗，突然抹殺，你都識講佢咁漠視你，你會唔會覺自己係真係有價值？即係，你咁努力去做，人地漠視你，叫你走啦，我賠錢畀你，你有咩心情感受？ 德保雪粒執行董事陳衍行

40年來持續投放資源於各式機器 重新投資或須花一億

陳衍行透露，自己亦並非從無考慮過搬遷「上工廈」，惟其用電量是普通工廈可提供的幾倍用量，而且還需要大量用水，工廠更有持續投資了40年的各式機器，推算如果要重新投資相約規模，可能要上一億元。

好多大型機器上唔到樓，水又有要求，我個啲全部大車，太偏地方唔得，都係不可能任務。 德保雪粒執行董事陳衍行

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德保雪粒除提供餐飲用冰外，亦提供工業用冰、環保冰、甚至是藝術家冰雕作品用到的冰柱等。製冰之外，工廠更有提供新鮮檸檬、檸檬片、雞蛋、餐飲業常用的所柴米油鹽等，更會在廠內製作糖包，包辦幾乎所有餐飲業的上游供應。陳衍行稱，其公司供應予全港約三四成餐飲業，現時業界市場供求剛好平衡，萬一工廠倒閉，可預料會出現求過於供情況。