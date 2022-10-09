復必泰｜政府接獲第二代疫苗認可申請　針對Omicron變異病毒株

新冠病毒多次變種，現時香港提供的兩種疫苗，主要都針對原始病毒株研發，疫苗生產商正研發新款疫苗，以更有效應對變種病毒。政府發言人回覆表示，已收到復必泰BioNTech針對Omicron變異病毒株BA.4或BA.5的二價疫苗認可申請，正審核其資料，之後會交予顧問專家委員會審視，會致力爭取疫苗盡快供港，但目前未有確實時間表。



Omicorn變種病毒新亞型BA.4或BA.5個案已成為本港主流病毒株。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，二價疫苗應對變異病毒株的效率較高，但預計相關疫苗最快明年第一季才供應到港，擔心今年冬季會由變異病毒株BA.2.75引起新一波疫情，呼籲市民不要等待新疫苗，年滿18歲的市民應盡快接種四針初代疫苗。

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港府發言人表示，已收到復必泰BioNTech針對omicron變異病毒株BA.4或BA.5研發雙價新冠疫苗加強針的認可申請，待完成審核提供的相關資料後，會交予顧問專家委員會審視。

發言人稱，醫務衞生局局長可因應疫苗製造商或其代理、入口或批發商申請，並須在顧及新冠疫苗顧問專家委員會的意見下，考慮疫苗的安全性、效能及質素，以批准新冠疫苗在香港於緊急情況下使用。

崔俊明預計，新一代疫苗最快明年第一季才供應到港。（資料圖片／黃偉倫攝）

港府稱，一直與有關的疫苗製造商積極跟進，致力爭取針對Omicorn變異病毒株的二價新冠疫苗加強針盡快供港，但目前未有確實時間表。港府又強調，現時提供的兩種疫苗安全，並有效預防重症及死亡，呼籲市民盡快接種足夠的針劑，讓他們在傳播力強的變異病毒株威脅，特別是冬季新冠與流感同時爆發的機會增加下，及早得到保護。