疫苗｜調查：47%受訪家長拒讓子女接種　藥劑師學會促盡快打針

新冠疫情持續逾兩年，近期單日確診數仍維持在3,000至5,000宗水平，香港醫院藥劑師學會的最新一項調查發現，約47%的受訪家長未讓子女接種新冠疫苗，主要擔心疫苗副作用更大、子女對疫苗成分過敏等。調查亦問及市民是否已接種第四針，有逾九成受訪者表示未打第四針，因覺得三針已足夠等。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明擔心疫情有可能於冬季出現爆發，年滿18歲的市民應盡快接種四針初代疫苗。（香港醫院藥劑師學會提供）

香港醫院藥劑師學會於今年8至9月訪問506人，當中近74%已打三針，僅約6%接種第四針。受訪者不願意接種第四針的主要原因是認為三針已足夠、接種疫苗後亦未能復常、出現抗疫疲勞。

另外，香港醫院藥劑師學會亦於9月至10月初期間，以網上問卷形式訪問147名家長。雖然有53%稱會、或已讓子女接種新冠疫苗以提高保護力，但47%表示沒有或不會讓子女接種疫苗，主要擔心疫苗副作用更大、擔心子女對疫苗成分過敏、不認為疫苗有助預防感染、認為無助社會復常。

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BA.2.75更具傳播性 料未來或成本地主流病毒株

香港近日發現有零星Omicron BA.2.75個案，該會會長崔俊明表示，BA.2.75在新加坡引發疫情反彈，當地約25%新個案屬於該種病毒株，估計本港與新加坡情況相約。他又指，BA.2.75更具傳播性，其中BA.2.75.2 對本港現時使用的口服及針劑藥物具有高度抗藥性，未來有可能取代現時流行的 BA.5，並成為主流病毒株。

崔表示，第二代疫苗雖對BA.2.75及 BA.2.75.2發揮效用，惟未確認到港時間表，料相關疫苗最快明年第一季才供應到港。他擔心疫情有可能於冬季出現爆發，而第三針疫苗效用一般只維持6個月，呼籲市民不要等待新疫苗，年滿18歲的市民應盡快接種四針初代疫苗。