高拔陞：BA.2.75或引發社區傳播　籲打齊新冠流感疫苗防雙重夾擊

新冠變異病毒株BA.2.75在新加坡橫行。醫管局行政總裁高拔陞表示，新加坡當地確診及入院人數有反彈，擔心情況在香港出現，並指本港暫時只找到少數BA.2.75輸入個案，但認為變異病毒株有機會引發社區傳播，而外國臨床情況暫認為該變種病毒株與現時香港流行的BA.5相似，但因數據不多仍要觀察。



至於面對新冠及冬季流感夾擊，高拔陞稱，難估計冬季流感高峰期何時來臨，多番呼籲市民盡早接種流感疫苗。醫管局到冬天後會加大服務量，並與私院多合作分流病人。



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高拔陞表示，最近新冠確診個案回落至某個水平後橫行，即踏入平台期，但多項數據都有波動，醫院入院數字亦已微升。他稱，現時新加坡出現BA.2.75變種病毒株，確診及入院數均出現反彈，擔心在香港亦會出現，尤其即將踏入冬季流感高峰，故要做足準備。

他表示，香港暫時未找到有本地BA.2.75個案，只在輸入個案中找到小部份，但強調需要小心，因新加坡之前同樣是先有BA.5再有BA.2.75，故相信BA.2.75有可能在香港社區傳播。至於該病毒是否有免疫逃逸，他稱外國臨床情況發現，BA.2.75似乎與BA.5相似，但因數據不多，故要繼續觀察。

醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片）

醫管局冬季會加大服務量

高又說，醫管局已大量增加指定診所、視像診症及送藥等服務，幫助處理新冠病人，到冬天時會加大服務量，並加強與私院合作分流病人，期望可在兩大高峰期來臨時進行多重工作。

至於冬季流感方面，高拔陞稱，接種流感疫苗後需要幾星期才可令抗體上升，若待流感高峰期才一窩蜂接種，可能需要排隊，接種時間增長；另一方面，因難以估計流感高峰期何時來臨，以往通常是1月，但亦曾試過提早至12月，加上澳洲今年流感高峰提早，「越快打越好，結論都係盡早打最著數。」

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醫管局︰接種新冠及流感疫苗人士 可按需要於兩星期後再打肺炎鏈球菌疫苗

醫管局新界東醫院聯網家庭醫學部部門主管梁堃華強調，市民可同時接種新冠及流感疫苗，通常左手打流感、右手打新冠疫苗。現時已爆發流感高峰的南半球、即澳洲等屬甲型流感，即H1N1及H3N2，目前的流感疫苗可覆蓋。她又說，流感疫苗抗體可維持6至9個月，現時接種是最適合時機，可覆蓋整個高峰期。

她又提醒，同時接種新冠及流感疫苗人士，可按需要在兩星期後接種肺炎鏈球菌疫苗，「呢3針無活化病毒，一齊打係安全，但都明市民未必想一次過打3針」，而噴鼻式流感疫苗較適合2至49歲人士，但若患有哮喘、抵抗力差及孕婦等，則不適宜使用。她又說，9歲以下未曾接種流感針小朋友，需要打兩針，兩針要相隔4個星期。

醫管局昨宣布將探病安排擴至所有急症醫院，高拔陞表示，自有探病後，對住院長者情緒以至病情康復有明顯幫助，故家屬探病相當重要，但因醫院有大量高風險病人，尤其僅6成多入院的新冠病人打足3針，其中1成多一針未打，故需要保護住院人士，會要求探訪者需持48小時核酸檢測陰性證明。

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