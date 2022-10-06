Omicron BF.7或成今年秋冬主流病毒株　專家稱疫苗、口服藥仍有效

Omicron BF.7（BA.5.2.1.7） 在全球肆虐，有專家指出，幾星期內或成為主流病毒株。

美國Omicron疫苗研究學者、美國國立衛生研究院研究學者、免疫學博士王宇歌解讀，Omicron BF.7 本質上仍是 Omicron BA.2 譜系病毒。從 BA.2、BA.5 再到 BF.7，病毒傳播力不斷增強，進一步逃避免疫。



近期，美國疾控中心新冠數據監測發現，Omicron BF.7 在短時間內成為美國新冠病毒檢出比例第三位的變異毒株。在歐洲，比利時BF.7比例達25%，德國、法國和丹麥則佔約10%。

Omicron BF.7 成為美國新冠病毒檢出比例第三位的變異毒株。（美國疾控中心）

人民日報健康客戶端報道，9月28日，內蒙古呼和浩特市出現首宗Omicron BF.7 本土新冠感染者，是 BF.7 首次在國內引起本土疫情。

王宇歌解釋，Omicron BF.7 在 BA.4/5 基礎上增加了受體結合域 RBD 突變 R346T，可以進一步逃逸 BA.5 感染誘導的中和抗體，感染過 BA.5 的患者仍有被 BF.7 感染的風險。因此，Omicron BF.7 有可能成為今年秋冬季流行的變種病毒。

雖然病毒傳播力不斷增強，逃避免疫能力愈來愈強，但王宇歌強調，疫苗通過誘導中和抗體起作用，若體內中和抗體水平高，獲得的免疫保護就較強，因此接種疫苗仍是有效的預防手段。

WHO 新冠疫苗優先次序評審專家、江蘇省疾控中心副主任朱鳳才指出，突破性感染情況一直存在，再次感染新冠的情況也存在，但疫苗仍有保護效力。雖然 Omicron BF.7 傳播力增強，但無症狀患者和輕症患者居多。

此外，中國工程院院士、中國醫學科學院藥物研究院院長蔣建東指出，新冠小分子藥物主要靶標是病毒複製酶。目前，相關藥物結合靶標位點在Omicron上並未發現突變，對小分子藥物的影響應該不大，因此國產新冠口服藥物「阿兹夫定」（Azvudine）對目前的流行毒株仍然有效。