BA.2.75病毒株免疫逃逸較BA.5低　許樹昌：疫苗、口服藥仍有效

近日多地出現具免疫逃逸的新冠變種病毒株BA2.75以及BA2.75.2後，疫情有明顯反彈，衞生署衞生防護中心早前亦表明關注新變異株會否對本港疫情有影響。



不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，據日本早前的研究所指，比起BA2.75，現時本港流行的BA.5免疫逃逸能力更強。他強調即使有新病毒株，接種疫苗仍可減少染疫後引發的重症及死亡率，而現時醫管局主要使用的藥物，包括瑞德西韋 (Remdesivir)及兩種口服藥亦仍然有效。



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衞生防護中心早前表示，新變種病毒株BA.2.75令新加坡疫情出現反彈，而本港現時已有零星BA2.75輸入個案，關注此病毒株會否對本港疫情有反彈；香港醫院藥劑師學會亦指BA.2.75.2 對本港現時使用的口服及針劑藥物具有高度抗藥性，未來有機會取代現時流行的 BA.5，並成為主流病毒株。

不過，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，據新加坡及日本的研究均發現，雖然BA.2.75在S蛋白 （Spike protein ）的變異比BA.5多，但BA.2.75的免疫逃逸能力卻較低。

據日本研究結果顯示，接種疫苗者的血清對BA.4/5病毒株產生的中和抗體比BA.2.75低，意味著BA.4/5免疫逃逸能力更高。（研究結果截圖）

許樹昌強調，即使新變種病毒株具免疫逃逸能力，但接種疫苗仍可減少染疫後引發的重症及死亡。他解釋指，接種疫苗可以產生不同的病毒蛋白刺激體內的B細胞及T細胞，B細胞是用作產生中和抗體，可以防止感染；而T細胞則是用作防止重症。

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許樹昌表示，新變種病毒株的變異集中在S蛋白 （Spike protein ），而T細胞並非只透過S蛋白去辨識病毒，故新變種病毒株對疫苗防重症及死亡影響不大；相反，B細胞主要依賴S蛋白去辨識病毒，故疫苗在防感染會受影響。

許樹昌表示，據新加坡及日本的研究均發現，雖然BA.2.75在S蛋白 （Spike protein ）的變異比BA.5多，但BA.2.75的免疫逃逸能力卻更低。（歐嘉樂攝/資料圖片）

新加坡近一周平均5000人染疫 入院人數維持低水平

他引述新加坡衛生部數據，當地雖然因新變種病毒株個案有上升，過去七天當地平均新增5,092宗個案，但目前有404人需要留院，42人需要接受氧氣治療，8人於深切治療部留醫及1人死亡，故只要接種疫苗率高，在新變種病毒株下仍然是輕症多、重症少。

據新加坡研究結果顯示，接種疫苗者及曾染疫者的血清對BA.5病毒株產生的中和抗體比BA.2.75低，意味著BA.5免疫逃逸能力更高。（研究結果截圖）

他指現時醫管局主要使用的藥物，包括瑞德西韋（Remdesivir）及兩種口服藥，對BA.2.75亦仍然有效，因藥物原理是抑制病毒的蛋白酶及RNA聚合酶複製，故S蛋白變異理論上不會影響口服藥成效。不過，現時用在免疫系統嚴重失調病人上的Evusheld單株抗體治療藥物，則有機會因S蛋白變異而影響效用。

另外，據世界衛生組織及歐洲藥物管理局早前均建議，隨着疫情大流行，各地應按自行需要，購入針對變異病毒株的新冠疫苗。許樹昌同意，第二代二價（bivalent）疫苗可就近日出現的多種變異病毒提供額外保護，建議盡快為所有高風險和高暴露人群提供相關疫苗。

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