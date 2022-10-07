港現新變種BA.2.75個案　衞生署料流感風險增：憂冬天兩樣一齊爆

本港新冠肺炎疫情近日漸平穩，不過政府今日（7日）預告，今年冬天或面對兩大「隱患」夾擊。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，留意到新加坡現時出現新變種病毒株BA.2.75，並開始加速傳播，目前已佔當地確診個案25%。他又指，本港過往亦發現有零星BA.2.75個案，主要涉及輸入個案，強調：「會密切注視，睇下呢隻病毒株會唔會喺香港多咗個案、慢慢增加。」



歐家榮續指，另一個風險為流感在世界各地再次活躍，現時評估本港市民的感染風險增加。他解釋，過往兩年市民採取防疫措施，免疫力或下降；加上三歲以下幼童出生後，或沒有接觸過流感病毒，感染後或令重症風險增加。歐又坦言：「擔心如果嚟緊冬天兩樣嘢一齊爆發，有機會對醫療系統構成嚴重負擔。」



BA.2.75有免疫逃逸 康復者或新冠疫苗抵抗力未必可防

歐家榮今日在疫情簡報會中表示，近期海外地區新冠疫情反彈：「見到海外地方似乎進入冬季時，新冠疫情開始再度活躍。」他指，新加坡在夏季BA.5變種病毒株疫情過去後，現時出現新變種病毒株BA.2.75加速傳播，已佔當地個案25%。他強調衞生防護中心關注該病毒株，並引述研究指BA.2.75有免疫逃逸，可能出現二次感染，之前確診過或新冠疫苗的抵抗力亦未必可預防。

歐又預料，今年冬天隨世界各地開始放寬防疫措施，或出現較嚴重新冠情況，原因是有可能出現免疫逃逸較強的變種病毒株；加上世界各地放鬆防疫措施，包括在外地不需要戴口罩、先前感染人士的抗體隨時間下降，亦可能令冬天疫情更嚴重。

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歐家榮︰關注流感在世界各地再次活躍

另外，歐家榮續說，關注流感在世界各地再次活躍，去年全球樣本陽性百分比是低水平，不過今年則出現升勢。他舉例指，今年南半球冬天出現嚴重流感季節，澳州今年流感數字亦超越過去五年平均數，達近年高峰；新西蘭今年同樣出現嚴重流感季節，甚至接近歷史高位。

歐認為，北半球雖未到冬天，但今年流感情況亦比過去兩年嚴重，如美國3至4月曾錄高峰，內地南部省份於6月亦曾出現H3N2高峰。根據衞生防護中心評估，本港市民現時對流感受感染風險增加，並解釋過去兩三年市民均有採取防疫措施，包括戴口罩等：「令到流感喺香港係無乜傳播。」然而市民免疫力隨日子下降，抵抗力亦減少。

歐家榮又指，三歲以下的年幼兒童可能出生後，亦沒有接觸流感病毒，感染後或令重症風險增加。他強調，衞生防護中心推出一系列流感疫苗接種計劃，如政府疫苗資助接種計劃、院舍接種、學校外展等。他呼籲醫護人員、滿六個月小朋友、50歲以上人士、孕婦等高危因素人士，盡快接種流感疫苗。

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被問到新加坡情況與本港相似之似，歐家榮指當地今年6至7月因變種病毒株BA.5出現，導致另一波疫情，而現時當地新一波疫情由2,000多宗升至4,000多宗，當地資料分析其中一原因是新變種病毒株BA.2.75出現，導致有免疫逃逸及二次感染風險。他指本港情況與新加坡類似，6至7月BA.5開始出現，至8至9月初成為主流病毒，個案亦慢慢攀升至9月初近1萬宗。他強調新加坡現時情況，「可能香港嚟緊都會出現，會密切注視。」

衞生署榮譽顧問醫生曾浩輝則指，本港暫時未試過新冠疫情與流感一同夾擊，今年機會或較大，將對公營醫院服務及醫療體系有相當壓力。他強調：「兩樣嘢疊埋一齊威力都唔可以輕視，以往嚴重冬季流感季節可以造成300至400人死，不可以忽視，盡量要未雨綢繆。」他又解釋，要依靠疫苗接種及口罩，減低病毒對社區影響。