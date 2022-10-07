新加坡爆變種病毒株BA.2.75疫情　港專家指與其他Omicron分支相若

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（7日）表示，新加坡出現具免疫逃逸新變種病毒株BA.2.75疫情，並開始加速傳播，目前已佔當地確診個案25%；本港過往亦發現有零星BA.2.75個案，主要涉及輸入個案。BA.2.75與現時本港流行的BA.5一樣，都是變種病毒Omicron分支之一。



本港呼吸系統專科醫生梁子超表示，BA.2.75在新加坡已有一段時間，他指「無跡象顯示到Omicron有咩分支會令到重症同死亡率特別增加」，認為「我地唔需要特別驚」。



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兩大因素導致BA.2.75在新加坡急升

梁子超表示，BA.2.75在新加坡已有一段時間，而本次反彈並非因病毒本身帶動，分析本次加速傳播有兩大因素。第一是因為新加坡已經歷群體免疫達三個月，有一定衰退；其二則是因為新加坡在8月底放寬室內口罩令，會對疫情反彈有一定的影響。

梁子超說，BA.2.75在印度已傳播較長時間，成主流病毒，但死亡率等所有數字都沒有明顯反彈，「我地唔需要特別驚！」

呼吸系統專科醫生梁子超指不需要特別擔心BA.2.75變種病毒株。（資料圖片）

BA.2.75.2有免疫逃逸 但「唔表示有好大生存優勢」

梁子超指，Omicron所有病毒分支大同小異，潛伏期、傳染力都類似，「只有少少分別」，只是潛伏期相較於Delta病毒更短。

早前，由BA.2.75演變出來的全新分支BA.2.75.2，被各地專家評為目前最強「免疫逃逸」的新冠病毒。該病毒會削弱疫苗及染疫產生的抗體，已經迅速傳播至英國、德國、印度、智利、新加坡等至少8個國家或地區。

梁子超認為，「要畀啲時間睇睇BA.2.75.2」，雖然其具備免疫逃逸，但「唔表示佢真係有好大生存優勢」。他還表示，截至目前，該病毒並沒有產生「好大型嘅快速傳播」，「同埋好多重症感染，都無見到」，至於將來會不會有更新的品種跑出來，「就唔敢講」。

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若疫情反彈速度不令醫療系統受壓 則無需擔心

梁子超表示，就算短期內放寬社交距離措施令疫情有所反彈，也會對群體免疫起到補充作用，且會很快跌下來。「只要反彈速度未令到醫療系統受壓，都唔使擔心。」但他認為兩個月為黃金期，不能等太久才放寬，否則免疫力褪去，反彈幅度會更大。

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