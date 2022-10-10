何栢良倡港府推高疫苗接種　應對BA.2.75　而非拖慢「0+0」

本港疫情放緩，社會不少聲音促請盡快放寛入境檢疫「0+0」。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（10日）在商台《在晴朗的一天出發》表示，新變異病毒株BA.2.75在新加坡已爆發兩個月，惟過去28日當地的死亡率僅0.02%，認為有條件落實「0+0」，他表示：「香港應對BA.2.75最緊要係推動疫苗接種，而唔係拖慢0+0推進。最擔心市民無所適從，點解打晒針無得復常？點解無得0+0？」



何又指，現時「0+3」並不影響本港的重症個案，加上全球已逾147個國家實施「0+0」，冀政府在本月19日發表施政報告的同時，公布實施「0+0」。



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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新加坡過去28日死亡率僅0.02%

何栢良在節目中讚揚新加坡，過去兩年在防疫上敢於承認錯誤，放寬檢疫安排相比港府更快更穩當，在今年4月起已放寬至免檢測的「0+0」。他表示，當地疫情逾兩年以來的總確診人數為200萬人，但死亡率僅0.08%；相反香港共180人確診，死亡率達0.6%。

香港應對BA.2.75最緊要係推動疫苗接種，而唔係拖慢0+0推進，唔會對件事有幫助，最擔心市民無所適從，點解打晒針無得復常？點解無得0+0？市民對疫苗猶豫，因為政府唔推動復常，跟住落嚟麻煩就大，新加坡推動疫苗去復常，重症及死亡率都低。 港大感染及傳染病中心總監何栢良

港府在上周五（7日）舉行疫情記者會，便提到新變異病毒株BA.2.75，擔心冬季與流感病毒夾擊本港。何表示，該新變異病毒在新加坡已爆發兩個月，但過去28日當地的死亡率僅0.02%，比總死亡率更低。他認為只要推動疫苗接種，則不必擔心︰「可以話係一浪低過一浪，香港應對BA.2.75最緊要係推動疫苗接種，而唔係拖慢0+0推進，唔會對件事有幫助，最擔心市民無所適從，點解打晒針無得復常？點解無得0+0？市民對疫苗猶豫，因為政府唔推動復常，跟住落嚟麻煩就大，新加坡推動疫苗去復常，重症及死亡率都低。」

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

指全球已逾147個國家實施「0+0」

何續指，雖然本港目前個案仍然橫行，但重症數字拾級而下，「0+3」首日醫管局錄得84宗重症，直至上周已下跌四成至51宗，因病毒隨著混合免疫轉變，循變弱的方向發展。現時全球已逾147個國家實施「0+0」，他認為不應只狹窄審視香港數據，「當然有條件推0+0係一回事，政府行政決定做唔做又一回事，我哋當然明白嘅。」

何建議，現階段政府應為了預防重症，推動疫苗接種。他推斷每日約300宗輸入個案的患者，已接種2至3劑疫苗，認為不會帶來重症，對本港醫療系統無影響。他促請政府盡快在今年內取得二價疫苗，取代過時的疫苗，並期望政府在本月19日適逢抗疫1,000日，發表施政報告同時公布實施「0+0」。