何栢良：10月18日迎「抗疫千日」　是時候取消安心出行及限聚措施

本港新冠疫情在2020年初展開，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）在電台節目指，今年10月18日是「抗疫千日」，市民對「復常」訴求有很大共識，建議施政報告可「全面鬆綁」，包括取消安心出行、機場核酸檢測等，「1,000日唔係短時間。」

對於現時仍維持4人限聚令。何栢良表示，4人限聚令已無任何地方繼續實施，相關措施無科學根據及實際需要，但若政府有非科學考慮，他亦會尊重政府的行政決定。



港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良表示，香港首宗新冠肺炎個案是2020年1月22日，故今年10月18日便是抗疫的第1,000天。他指，當天是特首李家超發佈施政報告當前一日，形容如里程碑。

他期望，施政報告可「全面鬆綁」，無論入境、本地措施均可放寬，只保留必須應對防重症的措施，包括繼續推行疫苗通行證、佩戴口罩、鼓勵接種疫苗等。

安心出行可取消 已「完成歷史任務」

何栢良建議，政府可取消安心出行，因安心出行已落實一段長時間，原意希望在「清零」政策下，曾去過的場所有人染疫，用家便可獲得通知，從而進行檢測。不過，他稱在實施疫苗通行證後，現時防重症的屏障高，目前已有超過9成人接種疫苗，故安心出行已「完成歷史任務」。

現在整體防重症屏障高，市民超過9成接種疫苗，安心出行通知完成歷史任務。 何栢良

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4人限聚令無科學根據

何又指，4人限聚令亦已無任何地方繼續實施。他以新加坡為例，當地曾實行10人限聚令，但宣布解除時已全部取消。他認為，4人限聚令無科學根據，亦無實際需要，但若政府有非科學考慮，他亦會尊重政府的行政決定。

何又指，現時本港共提供科興、復必泰兩種疫苗。若有人不宜接種兩款疫苗，政府不應放棄他們，有責任引入第三種疫苗。

我好努力嘗試去查，我真係查唔到仲有其他地方用限聚作為防疫措施。 何栢良

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可取消機場核酸檢測

而在入境政策方面，他建議本港可取消核酸檢測，到埗機場後只需做快速抗原檢測，相信會較方便。他解釋，若從旅客角度出發，核酸檢測的可預測性較低，即使僅屬復陽，整個行程便會被破壞。

他又指，現時入境人士若非香港人，便必須先接種疫苗，故相信在香港逗留期間，他們出現重症、要進入本港醫院的機會會較微。

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