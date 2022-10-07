何栢良倡取消已打針密切接觸者家居檢疫　防疫目標是防重症

本港疫情回穩，社區核酸檢測服務經歷逾2年疫情已漸趨恆常化。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（7日）在電台節目指，新冠病毒正演變成風土病，如仍要維持核酸檢測要求，嘗試中斷疫情傳播，「某程度上同世界脫軌，未必係恰當嘅公共衛生措施。」他強調目前防疫目標為防重症，根據世界衛生組織建議，已經接種疫苗的密切接觸者，而免疫力仍在有效期，應該取消至少7日的家居檢疫安排。



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何栢良表示，大部份情況下核酸檢測已被快測取代，政府現時堅持推行核酸檢測，相信是為了未來與內地實行逆向隔離措施，方便市民做檢測。不過他指，新冠病毒已經漸演化為風土病，若長期維持核酸檢測要求，嘗試中斷疫情傳播，已並非恰當。他強調，世界各地的防疫政策已改變，目前防疫目標為防重症。

何栢良指，如仍要維持核酸檢測要求，嘗試中斷疫情傳播「某程度上同世界脫軌，未必係恰當嘅公共衛生措施。」並強調，目前防疫目標為防重症。（資料圖片）

他表示，現時本港規定如有人士確診，其同住者需在家進行檢疫，認為此做法已不合時宜。現時各行各業，例如醫護人員，如至少需檢疫至少7日，將影響公共服務，「對我哋復常又好大障礙。 」因此倡政府考慮採取世衛7月時所作的建議，取消已經接種疫苗、免疫力仍在有效期的密切接觸者家居檢疫要求，允許他們如常上班上學。