八警涉砌露宿者生豬肉兼毀家當案　有被告要換律師　案需重新排期

八名警員涉嫌在深水埗進行反罪惡行動時，對無露宿拳打腳踢、毀對方家當、誣陷一名露宿者藏毒等。6男2女警員因而被控妨礙司法公正、公職人員行為失當等10項罪名，案件原定今（10日）在西九龍法院開審，惟首被告郭展昇的代表大律師鍾偉強表示，其早前擔任暫委法官期間，曾處理過控方證人阮文山的刑事案件，故考慮到審訊公平性及為免證人尷尬，申請退出案件，獲法官張潔宜批准。案件押後至11月24日在區域法院再訊，以待郭另聘律師及確診肺炎的次被告韓廷光康復，料屆時將再定審期。



8名被告依次為：郭展昇（30歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。其中韓廷光因確診新冠肺炎，未有到庭。

他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪。控罪指他們在去年2月4日及2月24日，於深水埗通州街公園涼亭時干以上罪名。

案件編號：DCCC 123/2021