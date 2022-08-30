無家者被丟家當申覆檢失敗　連利息賠$101.1　再多一人離世

2022年3月29日，法庭裁定在2019年被防暴警員「清場」的深水埗無家者勝訴，惟只象徵式向每人賠償100元；無家者早前曾要求覆核賠償金額，惟並不成功。近日他們拿到賠償支票，並一同前往銀行將款項存入戶口，連同這段期間的利息，一共是101.1元。這101.1元，一班無家者等了多年，最初入稟的14人只剩約一半，近日離世的再多增一人。有剩餘的無家者拿着支票說，賠償的金額只夠他「食餐飯」，相比他們失去的是遠遠不夠。



深水埗無家者吳隨有、阮少碧（左一及前排左二）、熊達富（中）和陳志榮（前排左三），日前一起到銀行將最終101.1元的款項各自存入戶口。（呂諾君攝）

遲來的公義 索償金額「傷害兼侮辱」

早前一名旺角露宿者被發現卧屍在山東街休憩處的長凳上，離他身處地方不遠就是人來人往的彌敦道，但死者卻待至遺體發黑才被人發現。疫情下無家者數字愈見上升，無家者友善政策，又是何時才有？

本年初，一班被丟棄家當的深水埗無家者獲判勝訴，拿到「遲來的公義」，他們索償的金額由2,000至13,000多元不等，然而只獲象徵式的100元賠償，被指是「傷害兼侮辱」。有6名無家者其後提出覆核，認為法庭評定賠償金額時，不應由申索方提供單據證明，加上各人受到「精神困擾」，因此要求法庭重新評定賠償金額。

每人獲賠本金連利息101.1元

然而，法庭最後維持原判，審裁官指出，申索方雖曾向法庭呈遞一張由廣興綉莊開出的單據，顯示一張三摺牀褥、一個枕頭和一張棉被總值476元，但申索方不能單憑一張單據要求提高賠償金額；案中無證據證明各人損失，認為在法律上並無出錯。

因應這段時間利息增加，賠償支票的金額多了1.1元，即最後是101.1元；最終拿到賠償支票的無家者共有7人，其中陳志榮、吳隨有、阮少碧和熊達富，日前拿着政府的賠償支票，一同前往區內銀行辦理存票手續。

辦展覽冀公眾關注無家者實況

坐在輪椅上、身型顯得瘦弱的陳志榮說，待拿到款項後，這個金額大概也只夠他們「食餐飯」，不能買回甚麼失去的物品；花費2年才獲得微小賠償，他認為有點不值得。拿着支票的陳志榮又憶起昔日一同挺身而出的「戰友」，「感受就多啦……回想起嗰時我哋快樂嘅日子，成班人有傾有講，佢哋走嘅走咗、老人院又入咗，𠵱家夜晚（公園內）靜英英 。」

一直協助無家者的社區組織協會（社協）早前曾為劉嘉曦舉行追思會；社協直指，整件針對無家者的清場事件、以至是101.1元賠償金都是踐踏了無家者的尊嚴，強調會繼續協助爭取「無家者友善政策」；而有關露宿者在街頭風雨飄搖的故事，亦會在社協「疫情逆情」的展覽中，以由攝影師程詩詠、歐樹林、雷日昇拍攝的相片向公眾展現。