戲曲中心菜館滿樂中菜欠租逾2年　遭入稟追逾1200萬及交還舖位

戲曲中心內的中菜館滿樂中菜，被指自2020年起欠付雜費，並於同年7月起一直欠租，且一直未有交還舖位，令作為業主的西九龍文化區一直未能再另覓新租戶，故入稟追1212萬元，並要求法庭下令交出舖位及賠償。



原告西九文化區管理局，被告是經營滿樂中菜的億保控股有限公司。

入稟狀指，原告與億保於2018年4月起租用戲曲中心地下及1樓舖位，租約為期5年，首年每月租金27.7萬港元，之後每年遞升，至第5年每月租金為31.4萬港元。另外，億保需支付每月13.8萬元管理費和冷氣費，及需支付差餉等費用。

原告指億保自2020年1月起欠交差餉，同年2月開始欠交管理費及冷氣費，同年7月起欠租，截至2022年9月30日，合共欠款約1212萬港元，億保並一直未有交還舖位，令原告未能再租出舖位而造成損失。

原告因而要求法庭頒令，億保須除清還欠款及交吉舖位外，並需繼續支付交吉前的租金和管理費等，並要賠償損失。

案件編號：HCA 1310/2022