疫苗通行證｜11.30須打三針　醫務衞生局研為未夠針者設過渡安排

早前有7名私家醫生因涉嫌濫發合共逾2萬張醫學豁免證明書，被警方拘捕。港府宣布，所有由相關私家醫生簽發的醫學豁免證明書將不獲接納，並會由星期三（12日）起失效。今日（10日）有消息指，政府擬為「免針紙」失效、但願意接種首針疫苗的人士，提供疫苗通行證證明，即他們打第二針前獲寬限到相關場所，措施最快在下周實行。



醫務衞生局表示，疫苗通行證將於11月30日起劃一要求所有12歲以上人士均要接種三劑疫苗，考慮到部份人士屆時或需過渡安排才能滿足通行證要求，醫衞局正考慮合適方案，暫時未有公布。



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港府發言人早前指，根據「醫健通」紀錄，七名私家醫生合共發出2萬多張醫學豁免證明書。港府懷疑上述私家醫生未有恰當遵從衞生署指引，發出醫學豁免證明書。港府將不再接納相關醫生過去發出的醫學豁免證明書，由該七位私家醫生簽發的醫學豁免證明書，將由10月12日起被視為無效。

根據政府規定，12歲以上人士需要在11月30日或之後打齊三針，而5歲至11歲人士則需要在11月30日或之後打兩針，才能進入相關處所。

有消息指，政府擬為「免針紙」失效、但願意接種首針疫苗的人士，提供疫苗通行證證明，即他們打第二針前獲寬限到相關場所，措施最快在下周實行。