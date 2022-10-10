2萬免針紙將無效 郭卓堅指政府無權決定求覆核 官稱急切明聆訊
撰文：郭顥添
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有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，質疑政府無權指7名涉濫發醫生所簽發的2萬張「免針紙」無效，上周五入稟要求司法覆核，高院法官高浩文指案件有潛在急切性，決定明早為案件在高院作指示聆訊。
申請人為郭卓堅，答辯人為醫務衞生局局長盧寵茂。
警方早前拘捕7名西醫，指他們疑涉濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，並指該2萬張「免針紙」將於10月12日失效。
郭卓堅認為法例沒有賦予盧廢除該些「免針紙」的權力，認為其決定有違法之嫌。郭又指，若有人因身體不適合接受新冠疫苗，在執業西醫專業診斷下獲發免針紙，惟現時政府的政策，令未有打針的人無法使用安心出行，從而不能參與公眾活動，他認為這措施亦有違憲之嫌，也要求法庭作覆核。
案件編號：HCAL1054/2022
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