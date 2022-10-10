林麗棠老師自殺｜時任校長稱被解僱感不公　追討860萬案轉高院審

東華三院李東海小學教師林麗棠3年前疑不堪工作壓力，在學校跳樓身亡，時任校長羅婉儀事後被校方指管理方式不理想遭解僱，羅認為是不合理解僱，向勞資審裁處控告校董會，欲追討直至退休為止的薪金逾860萬元，並要求復職。案件今(10日)在勞資審裁處提訊，審裁官認為案件涉複雜法律爭拗，需要有法律專業人士協助處理，把案件轉介高等法院。



申索人羅婉儀，被告東華三院李東海小學法團校董會。

東海小學時任校長羅婉儀認為解僱不合理告上勞資審裁處。(資料圖片)

林老師自殺前曾稱不想再見校長

林麗棠老師是李東海小學的圖書館主任，她於2019年3月6日，在該校於天水圍的校園內墮樓死亡，當時羅為該校校長。死因庭去年曾就林的死作研訊，被揭露林曾被家長投訴而患上抑鬱症，後來羅到該校上任成為新校長，羅對林的表現有微言，事發前一周更叫林考慮辭職。林在事發當天向家人發短訊稱不想再見校長醜陋的面孔，之後在校內跳樓死亡，被裁定死於自殺。

死因研訊時證人供述事件發生經過。(詳看下圖)

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獨立調查委員會認為應對羅採紀律行動

校方在林死後不久成立獨立調查委員會，並在事發後4個月提交報告及提出19項建議，包括對羅採取紀律行動，校董會最後投票解僱羅。

羅在其申索理由提到，校方成立的獨立調查委員會有利益衝突，存在程序不公，又沒有事先警告或給予她改善空間，認為即時解僱是不合理。

研訊時校內老師曾提到對羅校長的指控。（詳看下圖）

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聆訊將要校方披露更多文件

勞審處的署理主任審裁官林美施稱，羅對調查委員會作多項挑戰，包括校內歷年來多份問卷和匿名投訴信，並涉及85名證人的供詞，當中有教職員及教育局人員等，並會要求校方披露更多文件。林官認為，校方針對羅的調查，是緊接一名資深教師失去寶貴生命而展開，而羅的申索書內容散亂和概括，認為案件應由專業法律人士協助，更適合於高等法院審理。

案件編號：LBTC 325/2020