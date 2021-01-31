林麗棠老師之死｜六成圖書館主任兼教職　關注組嘆勢孤力弱盼正名

撰文： 黎靜珊 最後更新日期： 2021-01-31 16:25

東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠，前年上課前墮樓身亡，死因庭日前裁定她死於自殺。悲劇喚起對圖書館主任壓力的關注，但圖書館主任職能關注組召集人劉寶珊卻道：「人丁單薄、勢孤力弱。」職能長期被矮化，日常處理圖書館管理、辦活動之餘，估計目前全港約1,200名主任中，有六成需要兼任班主任和科目教師，工作量百上加斤。 林老師敲響了鐘，餘音裊裊，卻未喚醒學校、局方的心。劉寶珊直言只能「咬住唔放，繼續幫圖書館主任爭取關注。」避免悲劇再次發生。

林麗棠老師自殺事件經過

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林麗棠老師（終年48歲）在2019年3月6日於天李東海小學內跳樓身亡，死因庭上周五（29日）裁定她死於自殺。擔任近20年小學圖書館主任的劉寶珊，2017年成立圖書館主任職能關注組就中小學圖書館主任職能，聯同業界組織與教育局會面商討。林老師之死揭示圖書館主任壓力，既要應付恆常圖書館管理，亦要協助帶隊辦交流團。聆訊期間揭露，林生前一周，因在澳門交流活動漏出通告，而遭時任校長羅婉儀多番召見及被訓斥至落淚。

劉寶珊接受《香港01》訪問時表示，圖書館主任職能長期被矮化，日常處理圖書館管理、辦活動之餘，估計目前全港約1,200名主任中，有六成需要兼任班主任和科目教師，工作量百上加斤。事實上，圖書館主任以常額教師席位聘用，並須就管理圖書館工作另外考取證書，甚至學位。但過去10多年，學校圖書館日漸成熟，加上閱讀未能即時為學生、學校提升名次、成績，而且近年教育焦點集中在STEM教育等，導致圖書館主任往往被視為「得閒、荀工」，可以協助任教其他科目，甚至當班主任。

「全校30班學生，每班停留1分鐘嗌還書，都要30分鐘！」平時處理執書、買書、借書、還書、培訓服務生、辦「讀書馬拉松」等活動......工作量全壓在一人身上，若兼任班主任，需更深入地關顧學生與家長的需要，壓力巨大。

校內老師提及羅的出位言行。(詳見下圖)

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林老師之死勾起一陣關注，但圖書館主任職能長期不清，仍是劉寶珊念茲在茲的心頭結。她希望教育局真正面對長久未決的問題，勿再一句「校本（學校自決）無乜可做」推卸，認真考慮讓圖書館主任「在其位，謀其政」，履行本職，培養學校閱讀氣氛。