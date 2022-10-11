2萬免針紙暫免失效　法官批出臨時禁令　下周四作司法覆核

早前有7名醫生因涉濫發豁免證明書即俗稱的「免針紙」被捕，政府即宣佈由該7名醫生所簽發的2萬張證明書，將於明日(12日)起失效。有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅質疑政府無權作這決定，上周五入稟要求司法覆核。高院法官高浩文以事件急切為由，今(11日)召開指示聆訊，除批出覆核許可，並把案排期至本月20日(下周四)作聆訊，他又頒下臨時禁制令，禁止政府執行有關命令，直至本案有裁決及作進一步命令為止。換言之，該2萬張「免針紙」可暫時繼續有效。



申請人為郭卓堅，答辯人為醫務衞生局局長盧寵茂。

亦求覆核無打疫苗者不能參與活動的政策

郭卓堅主要爭辯法例沒有賦予盧廢除該些「免針紙」的權力，認為有違法之嫌，他同時亦就政府現行政策，令未打針的人無法使用安心出行，從而不能參加公眾活動，也要求法庭作覆核。

郭卓堅離庭時做出「V」字手勢。(朱棨新攝)

警方早前拘捕7名西醫，指他們疑涉濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，並隨即宣布全部由該7名醫生所簽發的2萬張「免針紙」，全部於今年10月12日失效。但隨著法庭頒下臨時禁令，原定的失效日期可暫緩執行。

案件編號：HCAL1054/2022

其中一名涉濫發「免針紙」的西醫戴港盛亦有被起訴。(詳看下圖)