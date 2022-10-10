醫務衞生局交代廢止2萬涉濫發免針紙理據　周三起再用交執法部門

未接種新冠疫苗市民可憑醫生發出的豁免證明書出入需核查處所，警方早前拘捕七名涉嫌濫發「免針紙」的私家醫生，並宣布由本周三（12日）起不再認可該批2萬張免針紙，但連日被質疑法理依據，有市民更入稟司法覆核，並獲法庭受理。



醫務衞生局今晚（10日）交代，指是根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），指示由該七名醫生發出的逾2萬張免針紙於周三起失效。局方表示，會更新食肆等處所的「驗證二維碼掃瞄器」，以協助食肆辨識相關失效「疫苗通行證」二維碼。當局警告，若市民以失效免針紙進入食肆等表列處所，其資料將會被記錄，經有機會轉交執法部門跟進。



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將更新驗證二維碼程式 有人用失效二維碼即記錄

醫衞局晚上表示，已根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）發出指示，指明由七名被捕私家醫生簽發的免針紙，將不獲接納為「疫苗通行證」，並已發出指示，限制持有失效免針紙二維碼的人士，進入食肆等表列處所，以及要求有關表列處所負責人限制相關人士步入處所。

當局續指，政府將會更新「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式至4.4.3版本，以協助食肆等主動查核處所的負責人辨識失效二維碼，並記錄出示有關二維碼人士的資料，若市民以失效的免針紙二維碼進入食肆等處所，掃瞄器將會發出不准進入的提示音效和文字顯示。

第599L章列明，持有指明醫學豁免證明書可替代疫苗通行證，而醫學證明書第一點，是醫生必須經臨牀評估後才發出。

須符合條件：

(a)如該證明書向某人發出——載有註冊醫生的意見，指出該人經臨牀評估為不論何種類型的指明疫苗均不適宜接種；



(b)指明該證明書的有效期間；



(c)顯示該證明書的發出日期；



(d)符合署長指明的格式；及



(e)如該證明書為紙本形式，由發出該證明書的註冊醫生簽署。



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再用不獲接納免針紙將觸犯使用虛假文書罪

當局警告，若經查核市民使用不獲接納或虛假的免針紙，將會轉交執法部門跟進；而明知而使用虛假文書可能觸犯《刑事罪行條例》，最高可判監14年，呼籲市民切勿使用不當途徑取得的免針紙。

外界憂慮持失效免針紙，但有需要尋求醫學豁免的市民將會被迫打針。醫衞局則表示，持有即將失效免針紙的市民，可透過醫管局普通科門診諮詢醫生意見，並可獲豁免50元收費，他們亦可自行諮詢其他私家醫生。

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