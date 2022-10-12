荃灣聖芳濟升國旗風波後今再升旗禮　被罰停課學生：將會認真對待

撰文：劉夢婷
出版：更新：

英文中學荃灣聖芳濟中學上周三（5日）早會升國旗播國歌期間，14名學生被指不尊重國旗國歌被校方罰停課三天。今早（12日）為風波後首次每周升旗禮早會，從校外觀察，升旗禮在禮堂進行，部份同學在禮堂觀禮，部份同學則在課室參與，而播國歌期間，只有少數學生在走廊內行走。

早會前，有上周受處分學同學向記者表示，因疫情停課太久，上周時為今年首次升旗式，故未有為意，並形容停課三日「反省下都唔錯」，又稱風波引起不少輿論，他會認真對待，之後應不會再犯及再受罰。

10月12日為荃灣聖芳濟中學14名學生被指觸犯校規受罰後首次舉行升旗禮早會。（夏家朗攝）

八時播國歌學生肅立　升旗儀式在禮堂進行

記者在荃灣聖芳濟中學外觀察所見，今日早上八點，校園內準時播放國歌，學校操場內設有旗桿，但未進行升旗儀式，升旗儀式在學校地面的一間禮堂內進行。播國歌期間，有少數學生在走廊內以普通步伐行走，亦有部份學生肅立在課室門口。

受處分學生稱停課三日對學業有影響：當反省下

在早會開始前，學校門口有熙熙攘攘趕上學人流。中六的S同學為上周受處分學生之一，他表示因疫情停課太久，事發為今年首次升旗儀式，老師又未有特意提醒，故「都唔係好清楚」：「當時都好震驚，唔知咩事，其實已經準備企起身。」

對於校方處分，S同學認為「反省下都唔錯」：「可以接受，可能其他同學會有少少無辜，覺得委屈咁。」（夏家朗攝）

非涉事同學認同升國旗播國歌時應肅立

對於校方處分，S同學認為「當放假，反省下都唔錯」：「都可以接受，可能其他同學會有少少無辜，覺得委屈咁。」但他表示中六學業繁重，停課三日學習壓力較大，對於今日及日後的早會將會認真對待，之後應該不會再受罰：「驚又罰我哋。」另與事件無關的張同學及黃同學表示知曉此事，兩名同學均認為，升旗時應肅立，若不尊重國歌及國旗理應受到處罰。

荃灣聖芳濟14學生罰停課　教育局列明不建議　僅限罰屢勸不改學生荃灣聖芳濟14學生升旗禮違規被停課　副校長承認曾說或違反國安法荃灣聖芳濟學生親述因升旗禮被罰停課經過　對被指違國安法感詫異
港區國安法
國歌法