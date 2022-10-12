荃灣聖芳濟升國旗風波後今再升旗禮　被罰停課學生：將會認真對待

英文中學荃灣聖芳濟中學上周三（5日）早會升國旗播國歌期間，14名學生被指不尊重國旗國歌被校方罰停課三天。今早（12日）為風波後首次每周升旗禮早會，從校外觀察，升旗禮在禮堂進行，部份同學在禮堂觀禮，部份同學則在課室參與，而播國歌期間，只有少數學生在走廊內行走。



早會前，有上周受處分學同學向記者表示，因疫情停課太久，上周時為今年首次升旗式，故未有為意，並形容停課三日「反省下都唔錯」，又稱風波引起不少輿論，他會認真對待，之後應不會再犯及再受罰。



10月12日為荃灣聖芳濟中學14名學生被指觸犯校規受罰後首次舉行升旗禮早會。（夏家朗攝）

八時播國歌學生肅立 升旗儀式在禮堂進行

記者在荃灣聖芳濟中學外觀察所見，今日早上八點，校園內準時播放國歌，學校操場內設有旗桿，但未進行升旗儀式，升旗儀式在學校地面的一間禮堂內進行。播國歌期間，有少數學生在走廊內以普通步伐行走，亦有部份學生肅立在課室門口。

受處分學生稱停課三日對學業有影響：當反省下

在早會開始前，學校門口有熙熙攘攘趕上學人流。中六的S同學為上周受處分學生之一，他表示因疫情停課太久，事發為今年首次升旗儀式，老師又未有特意提醒，故「都唔係好清楚」：「當時都好震驚，唔知咩事，其實已經準備企起身。」

對於校方處分，S同學認為「反省下都唔錯」：「可以接受，可能其他同學會有少少無辜，覺得委屈咁。」（夏家朗攝）

非涉事同學認同升國旗播國歌時應肅立

對於校方處分，S同學認為「當放假，反省下都唔錯」：「都可以接受，可能其他同學會有少少無辜，覺得委屈咁。」但他表示中六學業繁重，停課三日學習壓力較大，對於今日及日後的早會將會認真對待，之後應該不會再受罰：「驚又罰我哋。」另與事件無關的張同學及黃同學表示知曉此事，兩名同學均認為，升旗時應肅立，若不尊重國歌及國旗理應受到處罰。