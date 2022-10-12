社工助理掌摑自閉症男生 上司求情指人手不足 官指嚴重判社服令
撰文：劉安琪
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東華三院轄下特殊學校的一名社工助理，涉於去年拉址一名男學生的頭髮，又勒頸和施以掌摑。事件被揭發後，助理離職並自首，並向警方稱學生有自殘傾向，勒頸是為防止學生傷害自己和他人。助理早前承認1項普通襲擊罪，他的前上司亦撰信代為求情，指當時中心人手不足，被告是個盡責的人。裁判官溫紹明今（12日）在東區法院判刑時指，本案涉違反誠信，屬同類中較嚴重的級別，但考慮到被告有悔意，事主的傷勢亦不算嚴重，判社工助理社會服務令140小時。
前上司求情指宿舍人手極不足
被告麥人丰，30歲。控罪指他於2021年10月3日，在南區香港仔惠福道4號東華三院徐展堂學校（宿舍）B座一活動室襲擊X。辯方求情指，被告的前上司在求情信表示得知被告犯案感到十分詫異，稱被告過去工作表現良好、盡責，認為此次事或可歸咎於宿舍人手比例不足，正常職員與宿生的比例應為1比8，案發時卻高達1比22。
官指被告違反誠信判監也不為過
溫官判刑指，雖然此控罪不算十分嚴重，但本案涉及違反誠信，屬同類中較嚴重的級別，即使判囚亦不為過。但法庭最後考慮到被告無案底，現有真誠悔意，事主的傷勢亦不算嚴重，相信其已上了寶貴一課，往後能否在其專業上繼續工作亦成疑問，事件對其影響亦輕，故判他社會服務令。
校方翻看閉路電視揭發
案情指，患有自閉症、過度活躍症及輕度弱智的事主X，案發時21歲，於該校就讀中六。該校校長收到X的報告，指他腳指尾骨折，獲醫生批出病假，但X無法表達如何受傷。校方翻看閉路電視，發現X拌倒所以腳部受傷，但亦同時發現被告曾勒X的頸，並拉扯其頭髮和掌摑他。被告事後辭職和向警方自首。他警誡下稱，勒頸是為防止有自殘傾向的X傷害自己和他人，對其他襲擊未有回應。
案件編號：ESCC 1050/2022
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