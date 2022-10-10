野人老師｜鄭丹瑞攬緊自閉症小學生道歉 以真誠行為安撫學生情緒

ViuTV新劇《野人老師》已於10月3日播出第一集，劇集由Mirror 成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、鄭丹瑞、談善言及沈殷怡主演。自劇集播出以來，迴響甚大，因為劇集引伸出很多教養、管教、教育的話題，令很多人反思社會情況和自身。而且劇本是改編自真人真事，故事真實又貼地。而上星期五晚的一集更獲網民熱烈討論，故事講述患有輕度自閉症的聰聰（余晞晉飾）入讀大地小學，因一事而觸發自責和攻擊性行為，包括不斷重複說話、自責，以及受驚時會咬人。發作期間，更手執生果刀亂揮，幸得校長（鄭丹瑞飾）用力攬緊並道歉，以換取孩子的冷靜。



大地小學原為普通鄉郊學校，李白（Stanley飾）為想以「自然教育之名」大賺一筆，於是積極為學校招來新生。近期劇集當中，一位患有自閉症的聰聰因未能融入一般學校，於是聰媽（楊淇 飾）讓兒子來到不被標籤的學習機會的大地小學。不過他入讀時，輕度自閉的聰聰讓眾人感到吃力，李白一度想放棄聰聰以收取更多「優質」學生，幸得晨光（談善言飾）來調停，讓聰聽可以留下讀書。

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製造驚喜竟觸發情緒的意外？



李白（Stanley飾）為令聰聰早點適應大地小學的生活，於是在活動日想製造驚喜予聰聰。他看到聰聰去洗手間時，建議其他同學在餐廳門口迎接聰聰，怎料聰聰回到餐廳時，不見同學以及老師的蹤影，便即時以為自己做錯事而被拋棄，不斷重覆說「聰聰是否做錯了」、「聰聰做錯咗。」、「聰聰不對，做錯了」。然後他的情緒就逐步激動起來，不斷自責以及自言自語。

李白及晨光看到事件後很驚訝，不知怎樣做所以不敢輕舉妄動。他們等待聰聰情緒稍為緩和後，便嘗試打開鐵門接近，怎料金屬磨擦聲音嚇得聰聰手執生果刀亂揮，幸得校長（鄭丹瑞 飾）及時趕到。他抱緊聰聰並不斷說安慰說話，雖途中受到生果刀弄傷，但仍然盡力安撫聰聰，並說「攬住我，冇事，對唔住，校長嘅錯，校長錯，校長唔啱，你冇錯，對唔住，對唔住呀，我哋冇睇好你，對唔住呀。」

以心及行動陪伴孩子 比說話來得更有力

網民看到校長無懼生果刀，奮不顧身地抱緊聰聰，這情操全是出自想先保護學生，免得他受傷，同時安撫學生情緒為優先！網民看到校長行為後，紛紛留言「越嚟越好睇，集集好有意思，聰聰演得好好」、「點解可以咁感動，喊咗成套戲」。

另外，網民表示劇集帶出訊息令人反思！包括是如何照顧有特殊需要的小朋友，以及教育工作者是否有愛心或同理心照顧小朋友「每間小學都好像有個別小朋友要特別關愛，尤其受到刺激時會做出自殘嘅行為，做老師同家長都要學習點處理」，以及照顧自閉症患者既困難「現實入面 照顧呢類患者真係好花心力，因為我地未必會明白佢地，呢幾集既內容都有深度」。

最後，網民指出最重要的一點是「大人對小朋友講『對唔住！』或『認錯。』係要付出勇氣。擁抱著孩子再安撫，再對孩子道歉，係會嬴到小孩子的❤️」。其實大人同樣會出錯，同樣也會做錯決定，此時大人需要以最真誠的心及說話與孩子溝通，才能夠真正與孩子同行，互相以心對話。