社工助理襲擊自閉症學生　包括扯頭髮勒頸及掌摑　稱阻自殘候判

東華三院轄下特殊學校的一名社工助理，涉於去年拉址一名男學生的頭髮，又勒頸和施以掌摑。事件被揭發後，助理離職並自首，並向警方稱學生有自殘傾向，勒頸是為防止學生傷害自己和他人。助理今(21日)在東區法院承認1項普通襲擊罪。案件押後至10月12日判刑，期間待索取被告的感化及社會服務令報告，被告准繼續保釋。



被告麥人豐，30歲。控罪指他於2021年10月3日，在南區香港仔惠福道4號東華三院徐展堂學校（宿舍）B座一活動室襲擊X。

校方翻看閉路電視發現襲擊事件

案情指，患有自閉症、過度活躍症及輕度弱智的事主X，案發時21歲，於該校就讀中六。該校校長收到X的報告，指他腳指尾骨折，獲醫生批出病假，但X無法表達如何受傷。校方翻看閉路電視，發現X拌倒所以腳部受傷，但亦同時發現被告曾勒X的頸，並拉扯其頭髮和掌摑他。被告事後辭職和向警方自首。他警誡下稱，勒頸是為防止有自殘傾向的X傷害自己和他人，對其他襲擊未有回應。

案件編號：ESCC 1050/2022