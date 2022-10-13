青協揭社交媒體毒品帖文5年增2.4倍　CBD瀏覽量較去年升三倍

香港青年協會青年違法防治中心今日（13日）發布社交媒體毒品帖文趨勢調查，由2016年至2021年期間上升2.4倍，計有3,114篇；瀏覽量亦由增加逾倍至760萬次，當中有關大麻二酚（CBD）站文的瀏覽量更在去年急升3倍。



+ 2

青協青年違法防治中心的抗毒服務由2016年開始運用人工智能及大數據，分析本地毒品問題和趨勢。分析發現，本港有關毒品的社交媒體站文由2016年的927篇，上升至2021年的3,114篇；瀏覽量亦由2016年350萬次，上升至2021年的760萬次。當中2020年為高峰，有5,402篇贴文，瀏覽量達1,000萬次。

44%受訪者吸毒原因求刺激 15%低估嚴重性

按非新聞類型和對毒品持支持態度計算，最多站文與大麻、搖頭丸、啟靈藥（LSD）、氯胺酮（K仔）和可卡因相關。另深入研究2021年的相關貼文，估計他們吸毒主因包括尋求刺激感（44%）、擺脱負面情緒（38%），以及低估吸毒的嚴重性（15%）。

是次大數據分析，亦偵測到本港較活潑和高風險的1,000多個社交媒體用戶，部分為疑似吸毒者或毒品賣家；他們常運用熱門的喜劇動畫人物、迷因圖片（memes)、標籤（hashtag）、NFT作品等宣傅手法，讓其他用戶對毒品問題掉以輕心，誤以為大麻和其他毒品是流行潮物。