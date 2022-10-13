渣打馬拉松｜明年2.12復辦　名額暫定2.5萬個　下月公布報名詳情

渣打香港馬拉松今日（13日）正式宣布，將在明年2月12日舉辦。大會表示，今屆賽事將同樣設有馬拉松、半馬拉松和10公里三個距離組別，賽事會沿用傳統路段，參賽名額暫定為25,000個。

大會將於11月初公布報名詳情，並分階段接受各個組別的報名。



▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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大會表示，參賽名額暫定為25,000個。今屆賽事將設馬拉松、半馬拉松和10公里三個距離組別，並將邀請海外精英跑手參加。

賽事會沿用傳統路段，馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發；10公里項目則以東區走廊作起點。所有組別均以維多利亞公園作為終點。

渣馬一度取消再爭取2月舉辦

翻查資料，受本港防疫措施影響，渣打香港馬拉松2022原定11月20日舉行，惟香港田徑總會因未收到政府批准，故曾宣布取消。

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