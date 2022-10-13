律師陳子遷遭私了案　受審被告表證成立後改認罪　案押後下周處理

前年5月有網民發起「反惡歌法大遊行」，律師陳子遷當日路經銅鑼灣時見有店舖玻璃被破壞，譴責示威者是「黑暴」後遭「私了」，被打至血流披面，左掌有肉幾乎被割出，陳作供時更稱被圍毆時心想：「我走唔甩，我就死㗎啦。」涉與事件有關的一名貨車司機，早前否認傷人及暴動等罪受審，暫委法官鄧少雄今（13日）在區域法院裁定他表面證供成立，貨車司機突改稱認罪。鄧官把案押後至10月18日(下周二)，與另3名早前已認罪被告同日處理，被告准繼續保釋。



被告唐健帮（33歲，貨車司機）今承認暴動及有意圖而傷人兩罪，指他於 2020 年 5 月 24 日，在銅鑼灣禮頓道及加路連山道一帶參與暴動，及意圖使陳子遷身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

另3被告早前已認罪

本案另有3名被告，依次是：譽韋崙（27 歲）、鄭學洺（25 歲，無業）及王浩雲（17 歲），同樣控暴動及有意圖傷人罪。但在與控方達成認罪協傷後，3人只承認非法集結及有意圖傷人兩罪，他們的案件同樣被押後至10月18日作求情及判刑。

案件編號：DCCC 65-66/ 2021

律師陳子遷早前供稱，他被示威者圍毆時，曾想到：「我再走唔甩就死架啦。」(朱棨新攝)

陳子遷遇襲後，網上出現陳遇襲的片段。(詳看下圖)