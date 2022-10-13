音樂導師扮女人在女廁偷拍　稱受疫情影響失意犯案　官：不能接受

音樂導師深夜穿緊身褲戴假髮扮女人，並躲在公廁內偷拍女子，卻被女途人識破，警在其手機內發現在另一廁所偷拍女子的片段。導師今（13日）在東區法院認罪，並稱因受疫情影響，流失了不少學生，收入大受影響，並受資訊影響，至作出不能自制地犯案。裁判官直言不能接受以傷害他人方式來紓緩壓力，將他還柙，並把案押後至10月27日判刑，以候其背景及心理等報告。



被告封天諾（24歲，音樂導師），承認4項窺淫、1項企圖窺淫，及一項遊蕩罪，指他於2022年3月5日，在西貢清水灣公園偷拍4條女性如廁影片，及於同月6日，在堅尼地城卑路乍灣公園企圖錄拍女性如廁。

被告封天諾在卑路乍灣公園的女廁企圖偷拍時被捕。(資料圖片)

女途人看穿被告並非女人

案情指，女途人在堅尼地城卑路乍灣公園，見穿緊身褲的被告戴黑帽及棕色假髮入女廁，她看穿被告不是女人，擔心被告會偷拍，於3月6日零晨告知警員，警方敲打廁並把被告拘捕，被告並稱：「我唔應該扮女人偷拍。」警員檢查被告的2部手機，發現他除了在該女廁內企圖偷拍外，並曾在西貢一女廁內偷拍了4段影片，並拍到女性如廁的過程及腿部。

疫情影響學生大減

辯方律師求情指，被告職業高峰時，每星期有逾40名學生，並打算與人合辦琴行，惟受疫情影響，學生人數大減，他經歷人生低潮，又接觸到一些網絡資訊，對此不能自制。他事後已主動尋求心理治療，確診患適應障礙症，他已決心要改過自身。

官斥傷害他人以作紓解不能接受

裁判官卻指被告並非一時衝動下犯案，又稱沒有人是一帆風順，人在不同階段都會遇上問題，但使用傷害他人的手段以達致自身紓解，是絕對不能接受，下令要他還柙，並會索取教導所及社會服務令等報告。

案件編號：ESCC 1315/2022