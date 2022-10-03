女生初夜怕醜　男友貼心提棉被遮臉　1聲「喀嚓」露出超渣真面目

不可一，不可再，向渣男說不！台灣有女生於討論區發文訴說，日前與剛交往3周的男友第一次上床，她感到很害羞，男友提議可用棉被遮着臉，她覺得很體貼，沒想到當她把身心也交給對方後，突然聽到手機喀嚓1聲，她驚覺被偷拍，立即搶走手機及刪除照片。事後男友一直想聯絡她，但她覺得對方很惡心，迷茫地問網民不知應如何面對。



台灣有女生於討論區發文訴說，日前與剛交往3周的男友第一次上床，沒料到被偷拍。（《前任3：再見前任》劇照）

該名女生於Dcard討論區以「大學第一次交男友就被偷拍」為題發文表示，早前經學姊介紹下，認識了系上的學長，兩人成為戀人並剛交往了3周，日前男友精心規劃帶她去宜蘭玩，她覺得很開心，因第一次和男友同乘1輛電單車出遊、吃同1碗雪花冰和一起住民宿，她覺得旅遊過程都很美好。

她續說，到了晚上兩人第一次發生關係，她很緊張，臉和身體都很燙，不敢直視男友，對方就提議可用棉被遮着臉，這樣就不會害羞，她覺得很體貼。沒想到當她把身心也交給對方後，忽然在昏暗的房間中，聽到手機喀嚓1聲，她立即驚醒，男友也忽然慌張起來。

她立即起床搶手機，質問男友是否在偷拍，男友狡辯稱「我沒有拍，我只是想放音樂」。她硬迫男友開手機，威脅要報警，詎料男友對她大聲怒吼和動手動腳，她嚇得大叫，男友為安撫她的情緒，勉強下打開手機，「結果我真的看到自己模糊的裸照，一整個對這個男的感到失望」。她指出，男友一直道歉，其後在她硬迫下刪除照片，她覺得很心寒，並害怕對方已將照片上傳至雲端，於是搶手機檢查，「結果還真有上傳，還好我搶回來刪了」。

樓主說，事後男友一直想聯絡她，但她覺得對方很惡心，迷茫地問網民不知應如何面對。（《無法抗拒的他》劇照）

她說，那天之後，男友一直想找她見面談這件事，但她不想接電話和回覆訊息，學姊也一直關心她怎麼了，她無助地問網民「我真的覺得好惡心，不知道怎麼面對他」。

網民紛紛建議樓主分手，「剛交往就敢這樣做，感覺就是慣犯，趁早離開這種渣男，不然妳的作品集留到網路也是遲早的事。如果可以跟學姐說吧，不然她也傻傻成為加害者，順便幫忙解決」、「當然是跟學姐說跟大家說，讓這種垃圾噁男社死」、「直接分手吧，別給對方機會了，有了第一次，就會有第二次，誰知道到時會不會上傳到網路論壇」、「『牠』讓妳受那麼大的創傷，還面對個屁啦，直接out了！」、「封鎖！這男的是不是想騙砲」，有人擔心問道，「手機和雲端的垃圾桶也有刪嗎？」。