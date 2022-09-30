酗酒漢劏街坊肚謀殺罪成　指原審官引導出錯　上訴得直改判誤殺

案底纍纍兼有酗酒問題的無業漢，在大埔一商場平台上，與一對互不相識的父子口角，之後更用刀捅該名54歲的父親的腹部致對方部份腸臟溢出，最後傷重死亡，經審訊後被裁定謀殺罪成。無業漢指原審法官在引導陪審團時，未有充份指示陪審團他因酗酒問題致其精神異常，從而可考慮他在減輕刑責下誤殺。上訴庭認為案情明顯顯示無業漢是長期受酒精影響，惟原審法在作出指引時，卻未能正確指引陪審團應如何考慮這方面的情況，裁定無業漢上訴得直，撤銷其謀殺罪名，改判他誤殺，並先為他索取精神科報告，把案押後4星期再決定判刑。



上訴人李偉文，53歲，被控於2016年12月9日殺死男子丁潤光（54歲），李曾想承認誤殺，但不獲控方接納。

上訴人李偉文上訴得直，撤銷謀殺罪改判誤殺罪成。（資料圖片）

死者當時與兒子討論婚事 與兇手先口角再動武

案情指，死者丁潤光當晚在商場平台，與兒子談及其婚事，期間在旁喝酒的上訴人李偉文不停打斷丁氏父子的對話，丁曾叫李收口，但李變得暴躁並襲擊丁，被現場人士阻止。

李偉文自稱是三合會成員，並繼續跟丁說話，兩人並打起來，由在場人士制服。上訴人之後回家更換衣服和鞋，又戴上口罩，並拿刀回到現場把刀插入丁的腹部，令丁的腸臟溢出，送院搶救後不治。被告犯本案前有15個案底，包括藏毒、賭博和管有色情物品等。

或未足夠考慮上訴人精神異常

上訴人李偉文的律師指，原審法官在指引陪審團有關被告是否自主地飲酒時，未有作正確的指引，從而令陪審團未有考慮上訴人因精神異常，並在減輕刑責的情況下誤殺丁。

控辯雙方均同意上訴人有酗酒問題

上訴庭的法官亦指，案情顯示，上訴人是一名長期受酒精影響致其精神異常的人，控辯雙方傳召的醫生，亦同意上訴人有這樣的問題。辯方的說法指，上訴人是一名嚴重受酒精影響的人，他使用酒精的情況，已超越他能控制的程度，令他不由自己地飲酒。

考慮飲酒時是否自主地飲酒

原審法官在指引時稱，如果接受辯方的說法，認為上訴人依賴酒精的程度已超越其意志，並令其精神異常，他在異常的情況下殺了丁，其刑責是可減輕；但另一名醫雖然也同意上訴人是酗酒人士，但認為他當日喝酒是出於其選擇，而非受其症狀影響。他著陪審團考慮，上訴人是不由自主地喝，還是大部份情況下仍是出於個人意願而喝的。

說法或令陪審團拒納辯方說法

上訴庭認為原審法官這說法，或會令陪審團認為，如果上訴人當日飲酒，有部份原因是出於其自主決定，便不能考慮他有機會是減輕刑責下犯案。他們認為法律並非「非黑即白」，但原審官以這說法，有可能會令陪審團拒納辯方的說法，令裁決不穩當，故裁定上訴人得直，並直接改判他誤殺。

案件編號：CACC 54/2021