廉署起訴永明金融前保險代理　涉虛報保人資料　詐騙75萬元佣金

廉政公署今日（11日）落案起訴一名香港永明金融有限公司前保險代理，控告她涉嫌在五份保險申請表上虛報申請人的職業、月薪或相關的經辦代理，詐騙保險公司佣金共約75萬元。廉署表示，被告已獲准保釋，周四（13日）在九龍城裁判法院答辯。



廉政公署落案起訴一名香港永明金融有限公司前保險代理，控告她涉嫌詐騙保險公司佣金共約75萬元。（資料圖片）

廉署表示，被告周子羡（前稱周楚倩），29歲，為永明金融前保險代理，被控四項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9（3）條；及一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

其中四項控罪指，被告涉嫌意圖欺騙永明金融而使用四份保險申請表以誤導永明金融。有關申請表載有關於四名申請人的僱主、職業或平均月薪的虛假陳述。餘下一項控罪指，被告涉嫌虛假地向永明金融表示，她是另一份保單的經辦代理，意圖詐騙而誘使永明金融向她支付佣金。

廉署指早前接獲貪污投訴遂展開調查，被告涉案罪行於2016年8月至2018年7月期間發生。調查亦顯示，被告及其上線經理就上述五份保單，合共收到約75萬元佣金。廉署又稱，永明金融在調查案件期間提供全面協助。