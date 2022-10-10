廉署接43宗假ICAC電騙舉報　訛稱市民捲貪污案索調查費

電話騙案日趨猖獗，廉政公署今年首9個月錄得43宗假冒廉署人員的投訴，騙徒會訛稱市民捲入貪污案，需要提供「資金清查」、「保證金」或「調查費」等，指示存入指定「廉署戶口」，曾有市民收到「廉署」來電要求匯款，感到可疑便致電廉署查詢，及時截停一筆140萬元滙款，幸保不失。



廉政公署指出，近期有騙徒冒充廉署人員，藉詞進行資金清查等工作，要求受害人開立銀行戶口、匯款、轉賬。

騙徒會訛稱「廉署」與內地或海外執法部門作聯合調查，指受害人涉及貪污、洗黑錢或其他罪行，要求提供個人或銀行資料，或索取「資金清查」、「保證金」或「調查費」等。

騙徒甚至要求受害人，存款到聲稱為「廉署」或「廉署職員」的戶口，訛稱稍後會退還款項，如不合作，會凍結其銀行戶口或影響調查工作。

廉署提醒，絕不會要求市民開立銀行戶口、匯款、轉賬或向市民收取任何金錢。（廉政公署圖片）

廉署指出，曾有市民收詐騙電話後，及早向廉署查詢，得悉廉署不會要求市民匯款，並獲廉署協助，即時通知銀行取消一筆140萬港元的滙款。

冒充廉署人員屬違法 市民如有懷疑應致電廉署熱線

廉署提醒，任何人冒充廉署人員，即觸犯《廉政公署條例》第13C條，一經定罪，可處罰款25,000元及監禁一年。

廉署強調絕不會要求市民開立銀行戶口、匯款、轉賬或向市民收取任何金錢；市民應小心核實來電者身分，包括「+852」字頭的本地來電；如對有懷疑應即致電廉署24小時舉報熱線25 266 366。