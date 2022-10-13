類鼻疽｜衞生署調查後未發現個案之間有關聯　患者年齡中位數70歲

本港近日爆發死亡率最高可達75%的類鼻疽疫情，8至10月期間錄得15宗人類感染個案，今年累計亦錄得29宗，打破過去5年紀錄。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（13日）表示，今年29宗類鼻疽個案較去年17宗有所上升，近期15宗個案全住在深水埗。但他指出，經初步調查後，發現個案特徵與以往相似，即年齡中位數為70歲，但找不到個案之間有流行病學關聯，患者並非住同一幢大廈，足跡亦無共通點。



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個案除住深水埗外無共通點

歐家榮表示，衞生署關注到近期深水埗區出現聚集性感染類鼻疽的情況，展開調查後，發現個案特徵同過往類似，均為本身有長期病患、高齡人士，年齡中位數為70，部份人入院後出現肺炎及敗血症。

歐家榮又指，暫時未找到個案之間的流行病學關聯，「住嘅地方或者大廈都唔同，唯獨係住同一區。」

今年29宗類鼻疽個案，有20宗患者居於深水埗區。（資料圖片／盧翊銘攝）

歐家榮指調查初步排除了感染個案的足跡共通點，例如去過的食肆等處所或地點、使用過的產品等。初步判斷，可能患者在深水埗區接觸了受病毒污染的情況。此種細菌通常存在於泥土，特別係打風落雨後，土壤中的細菌或會出地面，隨風暴、雷暴擴散開。

過去五年平均每年10宗 今年較去年升七成

歐家榮指，近期收到醫管局九龍西聯網通報，有15宗類鼻疽個案。經衞生署初步調查，相關個案都住在深水埗一帶。根據醫管局提供的數據，衞生署發現今年全年29宗類鼻疽個案，對照去年17宗有上升，升幅約七成。

歐家榮還表示，在2017至2021五年間，平均每年有10宗個案。

類鼻疽主要攻擊有長期病患、免疫力低及高齡人士

歐家榮表示，類鼻疽為細菌性感染，以往市民較少聽，但在香港是風土病，每年都有個案。過往研究顯示，類鼻疽細菌在環境存在，例如泥土、污水等。「此病主要攻擊年紀大、有長期病患、免疫力低嘅人」。