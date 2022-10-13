疫苗｜科委會通過引入二價疫苗作第4針加強劑　最快明年1月抵港

本港現時提供的兩款疫苗主要針對原始病毒株，港府早前確認收到復必泰針對Omicron變異病毒株BA.4或BA.5的二價疫苗認可申請。衞生署轄下聯合科學委員會今日（13日）開會，決定通過建議引入二價疫苗作為第四針加強劑，預計疫苗最快明年1月到港。



另外，科委會建議維持兒童打復必泰兩針間距維持在八星期，不過如有特別原因的小童在接種第一針後，可相隔至少三星期再打第二針。



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建議符條件12歲或以上人士打第四針

科委會建議引入預防BA.4或BA.5變種病毒的二價疫苗，認為疫苗可針對不同變異株提供更廣泛的免疫力，並建議為符合條件的12歲或以上人士接種第四針加強劑，或者曾染疫人士作為第三針加強劑。

至於6個月至5歲以下兒童的接種間距將保持不變，復必泰兩針的間距相隔八星期，這可減少患上心肌炎或心包炎的風險。但如有特別原因的小童在接種第一針後，可平衡自身風險及利益後，相隔至少三星期再打第二針。至於免疫力低的兒童，可就建議選擇接種第四針科興或復必泰疫苗，第二及第三針間距應相隔至少3個月。

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