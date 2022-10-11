二價疫苗｜應否引入惹議　劉宇隆稱浪費資源：憂市民錯覺等新疫苗

不同專家近日對是否引入二價疫苗有不同看法，疫苗委員會成員之一、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（11日）重申，認為引入二價疫苗是「浪費資源、不合時宜」，認為疫苗到港時BA.4/5病毒株或已過時，重申現時疫苗已足夠減少市民染疫後的重症及死亡率，擔憂支持引入二價新冠疫苗的專家給予錯覺予市民去等新一代疫苗，「作為整體推進疫苗計劃的一批人，依個係咪一個明智說法呢？」



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明同意，引入二價疫苗後BA.4/5病毒株或已過時，但認為仍需要引入新的二價新冠疫苗，「因為都希望有新疫苗貼近現時流行的病毒株，以提供更好的保護。」



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歐美有國家批准緊急使用新疫苗 劉宇隆：唔係人哋做咩我哋都一定要跟

劉宇隆早前指數據已證實，現時兩款疫苗能有效預防重症及死亡，因此應用好，而千祈不要「心思思」（關於引入新二價疫苗）而影響推進疫苗接種。他今在電台節目重申相關說法，指之前回應時語氣可能較重，但對引入二價疫苗看法至今仍沒有改變。他解釋，不論在安全數據及科學數據，都不應引入新疫苗，因現時第二代疫苗的安全數據都是動物的數據而非人的數據，雖然歐美等地有國家已批准緊急使用新疫苗，其數據對香港而言有一定參考性，但部分副作用並非短時間可以見到：「唔係人哋做咩，我哋都一定要跟。」

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為引入新疫苗是「浪費資源、不合時宜」。（資料圖片）

預計疫苗即使引入到港 屆時已非流非BA.4/5

他又指，新疫苗是針對原始病毒株及BA.4/BA.5病毒株，但Omicron每過三、四個月便會轉主流病毒株，相信引入到港後，本港流行的病毒株已非BA.4/BA.5病毒株：「去到年底、下年初，BA.4/BA.5已經過咗氣，多一個月的好處，何苦呢？」

他表示，現時疫苗與新疫苗對於新變異病毒株BA2.75.2的中和抗體反應分別不大，重申接種現時的疫苗後產生的T細胞記憶對新病毒株仍然有效，認為毋須糾結於接種後短暫的抗體水平。

被問到對於其他專家支持引入二價新冠疫苗的說法，他認為，專家有不同意見是正常的，但認為自有支持引入二價新冠疫苗的說法後，有不少市民反映希望等新一批的疫苗，「作為整體推進疫苗計劃的一批人，依個係咪一個明智說法呢？會令市民更加混淆。」他強調，疫苗只須防止重症就可，「唔好糾纏於再額外再用幾個億去買疫苗，將幾個億留返比基層市民、幫長新冠小朋友去醫治，果啲唔係更加有效？」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明同意，引入二價疫苗後BA.4/5病毒株或已過時，但認為仍需要引入新的二價新冠疫苗。（資料圖片）

醫院藥劑師學會崔俊明支持引入：提供更好的保護

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明同意，二價疫苗與現時使用的T細胞反應是相若，唯一分別是兩者對新病毒株產生的中和抗體，新疫苗可更有效防止感染。他認為只要新疫苗能有效防止感染，都值得引入，「因為有班好弱嘅人，連染疫都唔想。」

他同意，引入二價疫苗後BA.4/5病毒株或已過時，而暫時亦未有研究証明新疫苗對XBB.1變異株等的中和抗體是如何，但認為仍需要引入新的二價新冠疫苗，「因為都希望有新疫苗貼近現時流行的病毒株，以提供更好的保護。」他又指，若引入二價疫苗應優先給長者或高風險人士接種。

對於新病毒株XBB.1變異株流入香港，劉宇隆表示，隨著本港放寬入境檢疫至「0+3」方案，新變異病毒株一定會傳入本地，特別是XBB.1變異株，對疫苗完全有免疫逃脫，若在本地落地生根，會比BA.2.75.2更高機會成為主流病毒株，但他強調市民無須過分憂慮，因T細胞記憶對新病毒株仍然有效，「走唔甩、走甩都係得一成兩成。」

崔俊明則指，新病毒株對現時本港使用的藥物沒有太大影響，主要只是影響Evusheld單株抗體，建議醫管局可以購入外國另一款的單株抗體Bebtelovimab。