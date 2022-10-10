孔繁毅：二價疫苗較初代更有效值得引入　料BA.2.75將在港流行

本港現時提供的兩款疫苗主要針對原始病毒株，港府昨日（9日）確認收到復必泰BioNTech針對Omicron變異病毒株BA.4或BA.5的二價疫苗認可申請，正審核其資料，之後會交予顧問專家委員會審視。政府專家顧問、疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅今早（10日）在電台節目表示，美國的二價及單價疫苗雖針對BA.1，但因與目前流行病毒株更接近，效力仍較針對原始病毒株的初代疫苗好，故二價疫苗值得入引及值得接種。



孔繁毅又認為，新變病毒株BA.2.75或BA.2.75.2有機會取代香港目前流行病毒株，又指後者雖然其傳染比BA.5高，免疫逃逸較嚴重，但仍不需太擔心，因不同證據均顯示BA.2.75.2與BA.5嚴重性相若，即輕症及無病徵居多。



▼9月22日 盧寵茂與官員接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼



+ 3

專家暫未開會討論引入二價疫苗章程

孔繁毅表示，暫未收到開會討論引入二價疫苗的章程，相信衞生署處理申請後，好快會交予專家顧問委員會及聯合科學委員會討論。他表示，二價新冠疫苗主要針對防重症及防死亡，仍未能做到高效防感染，因本身粘膜抗體產生較弱，目前疫苗對防止感染的表現「唔係好理想」，料防感染要噴鼻式疫苗才可做到。

他又強調，二價疫苗「好值得引入同值得打」，因有較好的加強效用。他解釋，根據美國數據，當地二價疫苗是針對變種病毒株BA.1，但對BA.2以至BA.4、BA.5均有很好效果，雖然非完全吻合，卻仍比初代針對原始病毒的效用好，「比原始病毒近（現時流行病毒株），所以都比第一代好」。

BA.2.75.2免疫逃逸較嚴重

至於新變種病毒株BA.2.75或BA.2.75.2方面，他稱未見有抗藥性，仍可以口服藥及抗病毒藥等治療，惟對於為免疫系統有問題人士注射，用作防感染的「Evusheld」抗體藥劑而言，研究顯示BA.2.75.2對該藥劑有較強抗藥性，「無對BA.2或BA.5效果咁好，其實BA.5都見到少少抗藥性，但情況唔大。」他稱不同藥廠已研發準備新的免疫抗體，料很快有針對BA.2.75或BA.2.75.2的抗體藥劑可使用。

孔繁毅又認為，BA.2.75或BA.2.75.2有機會取代香港目前流行病毒株，又指後者雖然傳染比BA.5高，免疫逃逸較嚴重，但仍不需太擔心，因不同證據均顯示BA.2.75.2與BA.5嚴重性相若，即輕症及無病徵居多。他指本港混合免疫較強，因疫苗接種率高，加上大部份已曾染疫，相信打兩、三針初代疫苗，其T細胞保護力仍足夠保護到新變種病毒。

據日本研究結果顯示，接種疫苗者的血清對BA.4/5病毒株產生的中和抗體比BA.2.75低，意味著BA.4/5免疫逃逸能力更高。（研究結果截圖）

另外，政府宣布將多個流動檢測站常規化，孔繁毅表示，常規化後可提供更多測試點予市民、旅客使用，可方便大家，變相令檢測流程更快、更精準，對社會復常而言屬好措施。

▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼

