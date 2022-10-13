確診中年漢擅自離家持紅碼違例闖食肆　判監2星期緩刑成首例

一名56歲男子在確診及持有紅碼期間，離開處所並前往餐飲處所，進入前掃描其「疫苗通行證」，於是被衞生署發現而被捕，被控違反《預防及控制疾病規例》（第599A章），今日（13日）於觀塘裁判法院被判處監禁2星期，緩刑12個月，為持紅碼違規外出被判監首例。



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判處監禁2星期 緩刑12個月

該名56歲男子於9月1日確診患新冠肺炎，在其「疫苗通行證」為「紅碼」期間，於9月4日離開住所，並於「疫苗通行證」下的餐飲處所掃描其「疫苗通行證」。他被控違反《規例》第32（1）及32（3）條，今日於觀塘裁判法院被判處監禁2星期，緩刑12個月。

衞生署提醒，《規例》訂明任何自知屬指明傳染病感染的人，不得藉着身處任何公共運輸工具、街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店，或藉着在該處的行徑，而使其他人蒙受感染的危險。

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衞生署發言人表示，違反《規例》會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁6個月，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出在確診新型冠狀病毒病期間擅自離開指定隔離地點，使公眾蒙受感染的危險屬刑事罪行。政府對違反相關規例的人絕不容忍，重申公眾應遵守相關規例。

發言人又指，在持有「紅碼」期間進入餐飲處所或其他指明處所，即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，署方會與其他相關部門合作，嚴肅跟進違規個案，並根據調查結果和證據考慮作出檢控。