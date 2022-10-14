01直擊｜池丕恩遇追問愕然　一度折返長洲醫院：我無出去做其他嘢

長洲醫院副行政總監池丕恩涉嫌當值期間現身其妻莊雲葉的醫務所中，《香港01》今（14日）到池任職的長洲醫院外等候，發現他有上班當值。至池丕恩下午5時許下班，記者上前追問他是否曾於當值時間到妻子醫務所，他起初指：「唔方便答你呢啲問題喎𠵱家。」



當記者再問及有否向醫管局申報，池丕恩則強調：「我無出去做其他嘢。」其後他折返到醫院大樓內，再離開時記者亦追問發生「打錯針」當日、即9月30日是否身處莊雲葉醫務所中，池僅重覆指：「我沒有回應。」



今午5時多離開長洲醫院 池回應：唔方便答你呢啲問題

《香港01》記者周五早上近11時起在長洲醫院外等候，期間未見池丕恩離開醫院。至下午5時06分，池離開長洲醫院門診大樓，記者立即上前向他查詢是否曾在上班時間期間離開長洲醫院，到莊雲葉的醫務所中幫忙。池丕恩起初反應愕然，聽完問題後稍作猶豫，並表示：「我唔方便答你呢啲問題喎𠵱家。」

未正面回應是否知悉醫管局調查 池主動稱「無出去做其他嘢」

記者再追問他有否曾向醫管局申報事件，以及是否知悉醫管局已展開調查。他轉身返回門診大樓方向，並重覆指：「我唔方便答你啲問題。」更一度主動稱「我無出去做其他嘢。」

池丕恩一度折返長洲醫院 幾句回覆後一直保持沉默

池丕恩其後折返步入門診大樓內，並在大門旁取出手機打電話。約六至七分鐘後他再次步出大樓，記者再詢問他醫務所發生「打錯針」事件當日是否在現場等，池僅重覆指：「我沒有回應。」其後則一直保持沉默。在記者多次追問下，他突反問記者姓名等資料，不過未有再回應記者提問，並行往長洲碼頭方向。

公共醫療醫生協會稱醫管局指引嚴格：不論收酬或義務工作都要申請

公共醫療醫生協會主席凌霄志回應有關醫管局外間工作指引時指，醫管局對員工的外間工作有嚴格要求：「基本上做什麼都要向醫管局申報。」不論是收取薪酬或義務工作，均需向局方申請，特別是涉及金錢或可能與專業上有利益衝突的事宜。他以自己為例，在向公共醫療醫生協會及醫學會的工作亦有向醫管局申報，通常每次申報都要等三至四星期審批。

另外，記者獲得有關醫管局的外間兼職政策公告，當中提醒職員在擔任外間兼職前，必須取得事先批准，應於開始工作前至少兩個星期，向人力資源部提交申請。如職員「從事未經許可涉及利益衝突的外間兼職」屬其中一項嚴重行為不檢，觸犯嚴重行為不檢可遭受嚴重紀律處分，包括即時解僱。