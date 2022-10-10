康怡莊雲葉醫務所預約科興變打復必泰　被溝針事主：全身痛足4日

有私家診所「打錯針」，誤為預約接種科興的市民接種復必泰疫苗。事主謝小姐向《香港01》投訴，上月30日到位於鰂魚涌康怡廣場的莊雲葉醫生醫務所接種科興疫苗，惟完成接種後，卻發現針紙上顯示她接種的是復必泰疫苗。事後診所中一名醫生承認打錯針，向她道歉後更指：「打復必泰身體會有多啲抗體，係好事嚟。」



謝小姐解釋指因患有甲狀腺及心臟問題，在醫生建議下選擇接種科興疫苗，而打錯針後三至四日全身感痛楚：「痛到好難郁動，瞓覺壓到個針口都好痛。」她批評該診所未有向衞生署通報事件，現時仍繼續為市民打針，直言「個醫生好離譜。」



《香港01》記者曾多次致電莊雲葉醫生醫務所，惟沒有人接聽。衞生署回覆指，初步調查懷疑該醫務所沒有核對清楚欲接種疫苗人士應接種的疫苗，因而錯誤地為要求接種科興疫苗的人士接種了復必泰疫苗。當局表示，正向相關醫生了解事件及進行調查。



謝小姐首兩針接種科興疫苗，惟第三針誤被接種復必泰變相「溝針」。（謝小姐提供）

由護士接種 事主記得當時答是打科興疫苗

謝小姐向《香港01》表示，早前在政府網頁預約9月30日於莊雲葉醫生醫務所接種第三針科興疫苗。當日到達診所後曾與登記處職員說明要接種科興疫苗，並安排由護士接種，而打針前該名護士曾詢問：「知唔知今日打咩針呀？」謝小姐亦回覆是接種科興疫苗第三針。

不過在接種疫苗後，謝小姐發現針紙上顯示第三針所接種的是復必泰，她即時向診所職員查詢，診所中一名姓錢醫生向她交代事件，惟該名醫生一度指是謝小姐預約出現錯誤。其後該名醫生承認打錯針，並在謝小姐離開前，承諾會將事件向衞生署通報。

至當日晚上醫生莊雲葉亦有致電道歉，謝小姐查詢打針護士姓名等資料，惟莊拒絕提供。她其後向衞生署發電郵投訴，上周接獲回覆指診所並沒有就事件通報。

莊雲葉醫生醫務所為今年9月新增設的「私家診所新冠疫苗接種站」。（莊雲葉醫生醫務所網頁圖片）

我覺得個醫生好離譜，好簡單我淨係想你去通報都無通報，覺得好不負責任。我打之前已經提咗佢打咩針都打錯，𠵱家仲有繼續（為市民）打緊。 謝小姐

事主患有甲狀腺及心臟問題 醫生建議打科興

謝小姐無奈指因患有甲狀腺及心臟問題，在醫生建議下選擇接種科興疫苗，首兩針「無乜反應」，惟第三針接種復必泰後，出現明顯副作用，「有三、四日全身好痛，要食好多藥，痛到好難郁動、又嘔。」她認為該診所現時仍有繼續為其他市民接種疫苗，「好離譜，我淨係想你去通報都無通報，覺得好不負責任。」

根據公務員事務局今年9月公布新冠疫苗接種點的最新安排，莊雲葉醫生醫務所為新增設的「私家診所新冠疫苗接種站」，由9月30日起為六個月或以上人士提供科興，以及為十二歲或以上人士提供復必泰疫苗接種服務。

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衞生署：疑醫務所無核對清楚應接種疫苗

衞生署回覆指，接獲相關投訴後，已即時作出調查，並要求有關醫生提交報告。根據初步調查，懷疑該醫務所沒有核對清楚欲接種疫苗人士應接種的疫苗，因而錯誤地為要求接種科興疫苗的人士接種了復必泰疫苗。當局表示，正向相關醫生了解事件及進行調查，並強調參與「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」的醫生需要遵守該署發出的醫生指引，如有違規，衞生署會按既定機制跟進。

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