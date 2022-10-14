獨家｜長洲醫院副院長捲診所打錯針事件　醫管局：非常重視正調查

《香港01》早前揭發康怡莊雲葉醫務所「打錯針」事件，追查之下發現另有內情，懷疑涉及公立醫院高層上班時間離開醫院，在妻子的診所處理病人投訴。醫管局證實已展開調查。



涉事醫院高層是長洲醫院副行政總監池丕恩。據了解，醫管局初步調查後證實，池丕恩醫生當日(上月30日)並非休假，郤現身太太在康怡花園的診所。他並沒有相關外間工作申請的紀錄。被打錯針的事主表示，當時診所內只有一名男醫生。醫管局正進一步調查他在太太診所的角色。



池丕恩醫生今日（14日）回應記者查詢時，最初表示無回應，但在記者追問下，否認有在外間工作，指「我冇出外面做嘢」。



《香港01》取得的醫院更表亦顯示，「打錯針」當日，池丕恩並非休假，需在長洲醫院工作，長洲醫院回覆指，非常重視事件，接獲查詢後已向有關職員了解事件。



市民謝小姐早前向《香港01》投訴，指上月30日下午三時到位於鰂魚涌康怡廣場的莊雲葉醫生醫務所接種科興疫苗，惟完成接種後，卻發現針紙上顯示她接種的是復必泰疫苗。謝小姐今日（14日）憶述當日詳情稱，診所內有至少三個房間，包括兩間接種疫苗房間及一間醫生房，當時登記處職員直接指她去一間房間內接種疫苗。

事主憶述一名男醫生交代打錯針 當時認為「他」是莊雲葉

她其後發現打錯針後即時向診所職員查詢，診所中一名男醫生從醫生房出來向她交代事件，醫生先指謝小姐預約出現錯誤，其後承認打錯針，並承諾會將事件向衞生署通報，但該醫生由始至終都無提及自己名字，謝亦無查問。

莊雲葉晚上致電道歉才知莊為女醫生 莊拒透露男醫資料

謝表示，當時診所只有一名醫生，在接種疫苗前她從未見過醫生，因此她相信以為「他」就是「莊雲葉」，直至晚上莊雲葉致電道歉才得知莊為女醫生。她曾向莊醫生查詢，打針護士及診所醫生姓名等資料，惟莊拒絕，僅指診所醫生是姓「錢」。謝小姐其後向再衞生署發電郵投訴，上周接獲回覆指診所並沒有就事件通報。

女事主三時診所打針 更表顯示池需在醫院當值至五時

《香港01》獲悉，當日診所中內向事主謝小姐交代打錯針事件的並非「錢」醫生，而是長洲醫院副行政總監池丕恩。更表紀錄，「打錯針」事件發生當日，他要在長洲醫院工作，由於他是管理層，上班時間為上午九時至下午五時，並沒有向醫管局申請外間工作。

從《香港01》取得的醫院更表紀錄顯示，「打錯針」當日，池丕恩並非休假，需在長洲醫院工作。

池丕恩和莊雲葉為夫婦 前診所職員稱莊從無介紹池名字

記者曾將池丕恩的照片予謝小姐確認，謝小姐表示，照片與當日在診所的醫生樣貌有九成相似，但由於當時診所醫生有帶口罩，故未能100%確認為池丕恩。

另外，有前診所職員亦向《香港01》透露，莊雲葉的丈夫不時現身到莊雲葉診所，通常在接種流感疫苗及科興疫苗時的旺季便會看到他的身影。 她亦指，即使自己是職員，但莊雲葉亦從未有向她介紹丈夫的名字，僅知名叫「Peter」，而池丕恩的英文名字亦為「Peter」。

莊雲葉醫生醫務所為今年9月新增設的「私家診所新冠疫苗接種站」。（莊雲葉醫生醫務所網頁圖片）

記者周三（12日）曾致電莊雲葉醫生醫務所，成功聯絡到莊醫生，惟其否認當日在診所的醫生為池丕恩，反指記者「搞錯咗」，又指不方便透露該名醫生的名字。

不過，記者亦就事件向長洲醫院及衞生署查詢，長洲醫院發言人回覆時指，對事件非常重視，在接獲查詢後，已向有關職員了解事件。長洲醫院會就事件展開進一步調查。醫院管理局有既定政策及嚴謹程序，處理員工外間工作的申請。

▼9月22日 盧寵茂與官員接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼



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醫管局調查方向包括池在診所內有否進行醫療相關工作

據了解，醫管局已確定池丕恩事發時在診所內，當日亦非休假，正就事件展開調查，方向包括池丕恩當時在診所內有否進行醫療相關工作（不論有否收取報酬），以及當時是否屬值勤時間、是否屬外勤工作中等。

醫管局醫生在外工作不論有否收酬均需申請 據悉池無提出

據悉，醫管局醫生在外間工作，不論是收取薪酬或義務工作，均需向局方申請，一般如與公院的醫療工作有利益衝突，也不會獲批，而池丕恩並無提出相關申請的紀錄。

衞生署則回覆，就查詢提及的個案，衞生署正進行調查，並已要求有關醫生提交報告。參與「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」的醫生需要遵守衞生署發出的醫生指引。如有違規，衞生署會按既定機制跟進。