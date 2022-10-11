預約打科興變打復必泰　醫務所今午休診　醫生莊雲葉：無必要回應

鰂魚涌康怡廣場莊雲葉醫生醫務所被投訴「打錯針」，誤為預約接種科興疫苗市民接種復必泰疫苗。今日（11日）下午3時，雖然正處水牌顯示的診症時間，但診所關門沒有開業。其後，成功透過電話聯絡莊雲葉，她強調診所非停業：「今日下午原先都係休診。」她又指因衞生署正調查事件，故不便多談：「唔方便講咁多說話，而且都無必要回應。」



事主謝小姐早前向《香港01》表示，上月30日到莊雲葉醫生醫務所預約接種科興疫苗，惟完成接種後，卻發現針紙上顯示接種的是復必泰疫苗，事後診所中一名職員承認打錯針，並承諾會向衞生署通報。然而謝小姐其後接獲衞生署回覆，該診所未有通報事件，而謝小姐早前已接種兩劑科興疫苗，即變相「溝針」。

診所今午沒營業 門外貼有疫苗資助計劃貼紙

記者根據診所門外所寫的診症時間，今日下午3時到診所視察，發現診所沒有營業，於門外逗留近半小時亦不見診所有職員出入，而診所門口則可見有疫苗資助計劃貼紙，並顯示可為市民接種科興或復必泰疫苗。

謝小姐首兩針接種科興疫苗，惟第三針誤被接種復必泰變相「溝針」。（謝小姐提供）

拒回應「打錯針」事件 莊雲葉：衞生署調查中

至下午近4時，記者成功致電莊雲葉，她解釋診所非停業，而是一早計劃今日下午休診。至於被問到是否有打錯針事件等問題，莊雲葉反覆指：「衞生署調查進行中，（衞生署）都回覆咗你，我無必要回應。」

衞生署昨日（10日）回覆指，根據初步調查，懷疑該醫務所沒有核對清楚欲接種疫苗人士應接種的疫苗，因而錯誤地為要求接種科興疫苗的人士接種了復必泰疫苗。

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