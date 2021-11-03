香港國際學校HKIS疑有學生校內遭性侵　教育局：已向學校了解

撰文：鄧穎琳
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私立學校「香港國際學校（HKIS）」疑有學生在校內遭性侵。教育局發言人回覆表示，已就有關事件聯絡學校了解，會按需要提供適切意見，因案件已進入司法程序，教育局不宜就個案作出評論。
《香港01》正就事件向香港國際學校查詢，暫未獲回覆。​

「香港國際學校（HKIS）」。（校網截圖）

網上流傳香港國際學校（Hong Kong International School）一名男學生涉嫌在校內強姦一名女學生，並遭女生家長告上法庭。教育局今日（3日）回覆指，有就事件向學校了解，並會按需要提供適切意見，但由於案件已進入司法程序，教育局不宜就個案作出評論。

教育局：若懷疑學生遭性侵犯　校方須盡快通知警方

教育局重申，若學校懷疑有學生遭性侵犯，須根據教育局指引立即處理事件，並對涉事學生提供適切協助。程序上學校應啟動校本應急機制或危機處理小組，同時委派學校社工或專責人員初步了解學生情況。

而評估過程中，學校應諮詢及通報社會福利署保護家庭及兒童服務課，以尋求專業意見。若個案可能涉及刑事罪行或個案情況嚴重，學校須盡快通知警方。如懷疑個案涉及教職員，學校更必須向教育局通報及提交相關個案資料，以保障校內其他學生的安全。

高中學費及副加費每年達25萬元

香港國際學校為教育局註冊私立學校，提供學前班至高中課程。小學校址為淺水灣南灣坊6及23號；中學校址則為大潭紅山道1號。據教育局收費證明書，該校學費由96,600元至229,350元不等，以初中為例，每年學費約204,950元、高中則每年229,350元。據學校網站，每名學生每年須付2萬元資本建設費（Capital Levy），即該校就讀的高中生、每學年需付接近25萬元。

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