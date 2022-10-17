醫管局聘108副顧問護師　料24/25年度增至440人　月薪6萬至9萬

醫管局去年新增副顧問護師（ANC）職級，以進一步完善護理臨床職系專業階梯。醫院管理局高級行政經理（護理）/首席護士長唐華根表示，至今年9月，已聘用108名副顧問護師，預計2024/25年度會增至逾440名副顧問護師在公立醫院服務，此職級每月薪酬由6萬至9萬元不等。副顧問護師主要負責前線臨床及督導工作，部門相關的專科護理服務、服務模式改革等。他期望加入新職級後，能夠提供更佳職涯規劃，以挽留資深護士，照顧病人及培訓年輕護士。



醫管局早前公布大灣區醫療人才交流計劃，唐華根指出，料大灣區護士優先在老人科及急症室部門進行交流，又預計前線及主管級會到港進行交流，「我哋唔排除若果有咁嘅需要，喺各個層次（職級）交流，唔應該限死」，交流範圍亦不只在一個聯網。



醫院管理局高級行政經理（護理）/首席護士長唐華根（中）表示，至今年9月為止，已聘任108名副顧問護師。（醫管局提供）

唐華根指出，護士佔醫管局人手的三分之一，截至今年8月31日為止，共29650名護士在各公立醫院服務。面對本港人口老化，病人數目增加，需要加強護理服務發展。為此，醫管局早在2008/09年度開設顧問護師職級，本年度（2022/23）有約160名顧問護師，並分佈在35個專科包括糖尿科、耳鼻喉科、腫瘤科、神經外科等。他又預計2023/24度，顧問護師職位將增至約200位。

醫管局在資深護師 （APN）與顧問護師（NC）之間，增設副顧問護師職級，以完善護理臨床職系專業階梯。目前三個職級的最低年資要求為，資深護師需至少五年護理執業經驗，其中至少三年於相關專科的經驗；副顧問護師需至少五年護理執業經驗，其中至少三年於相關專科經驗及至少兩年的督導經驗；顧問護師需至少十年護理執業經驗，其中至少五年有關臨床護理經驗。

唐華根表示，副顧問護師主要負責前線臨床及督導工作，部門相關的專科護理服務。亦會負責服務模式改革，包括培訓專科新人、推展實證醫療，改善臨床服務發展，更有機會參與科研工作。他形容資深護師為小隊隊長「唔單只識得打仗，仲要打得叻」，而臨床顧問或副顧問護師就是「唔單只打仗打得叻，仲要具備專科專業級知識同專業級意見」。

至今年9月已聘任108位副顧問護師，預計2024/25年度會增至逾440名副顧問護師在公立醫院服務，而副顧問護師每月薪酬為$60,623至$90,192。

他期望加入新職級後，鼓勵護士專業發展，推動專科護理，提升病人服務質素。同時能夠提供更佳職涯規劃予護士，以挽留資深護士，照顧病人及培訓年輕護士。他又希望擴展深化護士臨床護理職能，以英國為例，當地因人口老化，長期病患需求大，直腸檢查等介入性檢查或治療，已經廣泛由護士執行，希望未來本港會參考經驗並引入相關措施。

基督教聯合醫院副顧問護師（內科 - 糖尿科）伍美寶表示，已於護士行業工作20年，當中已在專科從事護士15年。以往任職資深護師時，目睹疫情期間，糖尿病患者因「疫情份工危危符」，不敢請假，於是覆診次數減少，直到情況危急時才被送院治療，每次都需要「見一個教一個」提醒他們要按時打針吃藥。

基督教聯合醫院副顧問護師（內科 - 糖尿科）伍美寶表示，任職副顧問護師後，她可為糖尿病患進行遙距監測，血糖遙距控制服務，通過持續監察患者檔案，以電話形式進行鼓勵及教育，需要時更可提供適切藥物治療，減少患者危險情況。（醫管局提供）

任職副顧問護師後，她可為糖尿病患進行遙距監測，血糖遙距控制服務，通過持續監察患者檔案，以電話形式進行鼓勵及教育，需要時更可提供適切藥物治療，減少危險情況。未來將會在在七大聯進行此遙距服務，期望多一服務模式，提升醫護對病患的照顧。

瑪麗醫院副顧問護師（內科 - 心臟科）王梓亮表示，副顧問護師有八成時間在臨床服務，兩成時間在管理規劃。現時不僅要培訓新人，更要在收到病人危急的電話，立即與不同部門溝通，規劃病人的路徑時間，並最快送到手術室，接受適當治療。他又指，自己亦要為瑪麗醫院新大樓的規劃提供看法及建議等。